中天主播共諜案爆海馬士數據外洩 周宇平：若外流恐遭反推「死角」迴避

中天記者林宸佑。(資料照，記者劉信德攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕中天新聞主播林宸佑涉嫌吸收現役軍人，涉案士官刺探包括剛成軍的「海馬士(HIMARS)多管火箭系統」等機密，引發國安疑慮。前空軍飛彈預警中心指管長、台灣智庫諮詢委員周宇平今(20日)受訪分析，最令人擔憂的是「作戰參數」與「系統極限數據」遭洩漏。一旦解放軍掌握這些數據，就能反推我軍火力的「死角」，進而進行戰術規避。

周宇平也呼籲軍方應精進保密制度，落實「知情需用」原則，基層操作手冊不應包含高階數據。

廣告 廣告

橋頭地檢署偵辦中天新聞主播林宸佑涉嫌共諜案，與林男一同被羈押禁見5名現役軍人，包括士官長、洪姓女士官、士兵，服役單位則為陸軍官校、海軍陸戰隊和飛彈部隊等。由於楊姓、陳姓2人疑接觸專門操作向美軍最新購買的新型火箭與戰術飛彈等機密有關，如部署作戰計劃、參數、操作手冊等，一旦落入對岸，後果恐不堪設想。

針對此次共諜案疑洩漏海馬士操作手冊與部署計畫，周宇平指出，首先要釐清洩漏的層級。如果是單純的操作程序其實還好，但若是實際的數據，例如射程精確數值、俯仰角限制、溫濕度對系統的極限影響，甚至是射界是否為360度或有固定角度限制等，這些資料若流入對岸手中，後果較為嚴重。

周宇平解釋，海馬士具跨海打擊能力，共軍若掌握上述數據，就能反推海馬士在特定部署點的火力涵蓋範圍與「危險區」，藉此規劃進攻路線以避開我方射程，這將直接影響我軍的嚇阻效果。

對於未來的資安防護，周宇平建議軍方應進行「分層限閱」。他直言，操作官兵的任務是執行命令，如放列、更換彈種等，其實不需要了解射程極限、無線電通聯頻率或導航頻段等核心參數。未來的操作手冊應將這些敏感數據移除，僅讓具備相應接密層級的幹部知悉，即便是軍官，若非任務必要，也不需全盤掌握，同時應避免筆記抄寫造成外洩，這不僅適用於火箭部隊，戰機、飛彈等單位的作業模式都應同步精進調整。

此外，政府已提出8年期1.25兆上限的國防特別預算，其中重點之一在於整合指管鏈路、建構共同圖像，周宇平表示，整合是必走之路，目的是建立「共同圖像」後，讓AI輔助指揮官決策，選擇最優先、命中率最高的武器接戰(如海馬士、雄二或空軍戰機)，避免重複攻擊浪費彈藥。但他強調，這些「系統接戰邏輯」與「優先順序參數」絕對不能曝光，否則敵方將知悉我軍的反應模式。

至於海馬士「打了就跑」的特性是否會因參數外洩而失效？周宇平認為，機動化部隊本身就是為了反制敵方的「反砲兵雷達」反推彈道，現在只要發射後迅速轉移，敵方很難打回原點。但他示警，真正的風險在於「放列時間」，若假設機動進入陣地需時30分鐘，即時海馬士放列迅速，在火力發揚前也有被敵方無人機偵獲並摧毀的風險。因此，雖然數據外洩不見得能讓共軍精準反推現在的位置，但加強部署效率與反制無人機攻擊仍是關鍵。

【看原文連結】

更多自由時報報導

週刊揭林宸佑匯款上百萬收買軍人 檢調登門發現「大祕寶」

中天主播林宸佑涉共諜案 在押5軍人軍階、服役單位曝光

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

逆轉！中配周滿芝為中國發展組織 原判無罪改判8年徒刑

