立法院外交及國防委員會今（19）日上午召開國防機密會議，不過民進黨立委沈伯洋爆料，民眾黨主席暨立委黃國昌竟把機密資料帶走，幸好有被迅速追回。

沈伯洋稍早在臉書發文指出，上午的狀況是，黃國昌質詢完後，王定宇召委立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等；但不知道為什麼黃國昌，就一直往門口要走出去。「我猜是可能急著有行程，所以王定宇只好無奈說『那黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了』」但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去。

沈伯洋強調，他知道這種事情若是發生民進黨身上，大概會被網軍洗一個月吧。「但我還是要說，機密會議的特色是沒有辦法直播，所以也無法在線上收看，所以大部分來講我就會盡量待在現場（如果我之後會對外討論這件事情的話）。」

「但因為委員們都很忙，可能一問完問題就會走掉，也不會管別人問了什麼，所以每一次機密會議都要在委員進出的時候，提醒事項。」沈伯洋表示，立法院議事規則第48條第一項規定，秘密會議中之秘密文件，由秘書處指定專人蓋印、固封、編定號數，分送各委員簽收；其有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場。

雖然機密資料只被帶出去大概幾分鐘，但沈伯洋認為，立院一直以來，對於機密會議的規範真的很不足。「但偏偏這幾年非常需要機密會議。」

「有人會問說為什麼不改革？」沈伯洋直言，早在2024年國會改革提了相關方案，結果全部被丟包！最後，就是過了一個藍白的國會濫權法案，真正的民進黨版國會改革法案到現在還是被丟包。「然後他們還一直騙民眾說他們是在幫民進黨做以前沒改革的事。我那時候為了討論這一些改革方式，一天到晚開會到12點，結果全部都在委員會被丟包。」

對此，黃國昌也在臉書發文回應，表示自己離開會議室走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

但網友毫不領情，紛紛留言痛批黃國昌「不小心帶走也是帶走啊，抹黑什麼？」、「輪到自己就是不小心了」、「不小心講得輕描淡寫，對自己標準真鬆」、「有帶走就是有帶走在那邊屁話」、「你是被追回不是主動繳回喔。連這點責任都不願承擔，還想當市長？主席？」、「最好是這種機敏資料會不小心夾帶出去啦…，又不是第一天當立委，不要再凹了很難看」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／中天主播才涉共諜案遭羈押！沈伯洋爆黃國昌開會「逕自帶走國防機密資料」

