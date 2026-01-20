中天主播林宸佑共諜案！遭羈押5軍人服役單位曝光

中天新聞主播林宸佑涉共諜案，5名涉案現役軍人任職單位曝光。 圖：取自臉書馬德愛破音 中天林宸佑

[Newtalk新聞] 中天新聞台政治組記者兼主播、綽號「馬德」的林宸佑，遭控收受中共資金，利誘軍人自拍效忠中共影片及機密資料，遭收買洪姓女士官等5名現役軍人被羈押禁見，橋頭地檢署調查發現，5人分別來自海軍陸戰隊、某軍團飛彈連以及陸軍航特部。

橋頭地檢署偵辦林宸佑共諜案，搜索林宸佑等人住家等20餘處，查扣帳冊、手機、電腦等大批證物，被林宸佑收買的5名現役軍人，分別是海軍陸戰隊賴姓士官、陸軍官校洪姓女士官、某軍團飛彈連楊姓和陳姓士官以及陸軍航特部鍾姓上兵。

其中楊姓、陳姓隸屬於飛彈連，專門操作向美軍最新購買的新型火箭與戰術飛彈等機密有關，疑接觸如部署作戰計劃、參數、操作手冊等，一旦相關機敏資料遭到洩漏，將對我國國防安全造成重大影響。該火箭彈射程達300公里，涵蓋解放軍在福州、廈門、泉州的海、陸、空基地。

檢調本月16日發動搜索，拘提林宸佑及現退役軍人共10人到案，因林宸佑涉嫌居中付款給軍人，經檢察官周韋志複訊後，聲押禁見林宸佑及5名軍士官兵獲准。目前檢警正積極追蹤金流來源，全案擴大調查，恐有更多人涉案。

