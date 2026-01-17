中天主播林宸佑和5現退役軍人收押 檢指控他涉扮情資交易「白手套」

​中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮演中間人的角色，提供資金給現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關的資料給中國人士，其中脈絡為何由於涉案人士不願說清，檢方向法院聲押林宸佑及5名現退役軍人獲准。

檢方指出，陳竹君主任檢察官、周韋志檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件，於115年1月16日執行搜索某電視台記者1人及現退役軍人9人。

檢方查出，林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予中國人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

