中天主播林宸佑收押原因曝光 涉利誘國軍拍效忠中共影片

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

綽號「馬德」的中天新聞知名記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑涉國安相關罪嫌，遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，複訊後聲押禁見，橋頭地院於今日下午開庭後已裁准收押禁見。根據媒體報導，林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，由於有人已供出案情，罪證明確。

檢調偵辦一名陳姓海陸中士手持五星旗拍攝投降影片，追出幕後影武者疑與中天記者林宸佑有關，昨日發動搜索約談林宸佑等人到案。（圖／「馬德愛破音 中天林宸佑」臉書粉專）

根據《壹週刊》報導，全案緣於檢調鎖定一名陳姓海陸中士因欠債缺錢，在網路上結識暱稱「吉祥」的中國人士，竟為了為20萬元，在高雄楠梓區住處依對方指示手持五星旗拍攝投降影片，且承認台灣屬中國並效忠中國等。陳姓海陸中士日前已依涉犯《國家安全法》等起訴。

廣告 廣告

檢調追查後發現，發現幕後影武者疑與林宸佑有關，連月來跟監埋伏，發現他行徑相當大膽，接觸多位軍方人士，疑似遭中共吸收涉違反《國安法》，因此於昨日指揮調查局搜索林宸佑等人住所，由於有人已供出案情，罪證明確，橋頭地院今開庭不久便裁定將林宸佑收押禁見，其餘退役軍人等共犯仍在開庭中。

更多FTNN新聞網報導

中天主播「馬德」林宸佑遭收押禁見 詹江村直呼可怕：黨說你違反國安法就違反

快訊／跟投共洩密案有關？中天主播「馬德」羈押禁見 橋檢回應了

快訊／涉收中國資金！中天主播「馬德」林宸佑遭羈押禁見 金流待釐清

