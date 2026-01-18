中天主播林宸佑收押 蘇巧慧：政治態度可以不同 面對國安應團結一致

中天新聞台記者兼主播林宸佑被依涉犯「國安法」等罪嫌聲押，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪表示，希望司法勿枉勿縱，維護台灣的安全。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕中天新聞台記者兼主播林宸佑被依涉犯「國安法」等罪嫌聲押，橋頭地方法院昨裁定羈押禁見，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今早在鶯歌服務處發放春聯前受訪表示，政治態度可以不同，但面對國家安全，絕對應該團結一致、守護台灣，此案件已進入司法偵辦程序，希望司法勿枉勿縱，維護台灣的安全。

林宸佑涉嫌利用國軍提供軍事情報給中國而被羈押禁見，許多藍、白政治人物陸續跳出來護航，蘇巧慧接受媒體聯訪表示：「我想台灣是一個民主的國家，但也是一個法治的國家，所以面對中國的威脅，我們其實應該要立場一致，政治態度可以不同，但是面對國家安全，絕對應該要團結一致、守護台灣，這個案件已經進入司法偵辦的程序，我們希望司法勿枉勿縱，也能夠讓台灣的安全繼續被維護。」

廣告 廣告

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧說，政治態度可以不同，但面對國家安全，絕對應該團結一致、守護台灣。(記者黃政嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌買機票制裁已開始！他曝美國「優雅外交冷暴力」

利誘軍人提供機密給中方 中天主播林宸佑負責給錢

批空軍退役中將附和中共唱衰台灣！名導爆弟兄看不下去嗆爆

中天主播林宸佑被押 賴品妤開心抽超美寫真

