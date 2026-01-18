中天主播林宸佑案引國際關注 美聯社：記者涉共罕見

中天主播、記者林宸佑2025年1月跟隨立法院長韓國瑜出訪美國。翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑FB



中天新聞主播兼記者林宸佑，因涉嫌利誘9名現役、退役軍人提供軍方情報給中國籍人士，16日遭橋頭地檢署搜索偵訊，隔日以涉犯國安法、貪汙治罪條例聲押禁見獲准。此事不僅在國內獲得關注，也引起美國權威媒體《美聯社》關注。

林宸佑綽號馬德，在中天新聞擔任主播與政治線記者，有一定人脈與關注度，他因設嫌收取中國資金，並接觸9名現、退役軍人，提供數千至數萬元費用換取他們向中國提供情報。17日，林宸佑與5名現役軍人被以涉嫌違反國安法等罪，移送高雄看守所羈押禁見。

橋頭地檢署說明，這波搜索共10人，其中6人被羈押，3人請回，另有1人尚未到案。中天電視對此回應，公司對案情毫無所悉，盼司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。

《美聯社》報導此事，表示台灣過去曾有軍方內部、政府官員涉及共諜案，但記者身分卻很罕見。

《美聯社》寫道，中國聲稱台灣是其領土的一部分，不斷恐嚇台灣，並揚言不惜使用武力併吞台灣，藉此對台灣施壓，迫使台灣面臨軍事壓力，譬如美國2025年底通過對台軍售案後，檢放軍隨即舉行大規模環台軍演，受國際關注。

