中天主播林宸佑涉共諜案遭押 陸委會表態了

即時中心／張英傑、許雯絜報導

《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉及《國安法》案件，目前遭羈押禁見，震撼政界跟新聞圈，連國際知名媒體《美聯社》也報導此事。對此，陸委會副主委梁文傑今（22）日接受媒體詢問時表態了！





陸委會今日下午4時舉行例行記者會，由梁文傑主持。有媒體提問，《中天》記者林宸佑涉犯國安法被羈押，國台辦說，民進黨濫用司法手段，亂扣滲透的帽子，製造綠色恐怖，請教陸委會的看法。

對此，梁文傑表示，如果國台辦發言人講的東西，不說是國台辦，還以為是在野黨發言人講的，基本上差不多，我們全力支持司法機關偵辦共諜案件，也尊重司法審判程序，陸委會不對個案作評論；同樣的，在野政黨政治人物、名嘴等等，也不要對司法妄加評論，那中國更沒有資格跟立場評論。







