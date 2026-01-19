中天主播林宸佑涉共諜案遭押 電視台學姊痛心說「1件事」
即時中心／張英傑報導
《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉及《國安法》案件，目前遭羈押禁見，成為外界矚目的熱門新聞，連國際知名媒體《美聯社》也報導此事。過去同為政大學姐的王乃伃得知消息後，在社群媒體發表貼文，除了回憶她跟林宸佑在政大的往事，也非常痛心地說出「1件事」；許多網友也在貼文底下抒發自己意見。
已經離開《中天》，目前在電視台擔任主播的王乃伃在社群平台「脆」Threads發文，回憶她跟林宸佑的在學時期，參加主播比賽，現場政大參賽者就只有她們兩個，後來她們包辦第一名、第二名，「我記得當時我們有多渴望站上主播台」。
隨後，王乃伃感嘆說，「新聞揭露的是真的嗎？ 希望你不要成為出賣國家的罪犯。」
對於王乃伃的感嘆，網友紛紛表達個人意見，「妳太善良了啦，他跟徐900、民眾黨那票人在一起會有多好？」、「把記者這個公器拿來當成報私仇的工具，這傢伙一點都不值得同情」、「你看他跟什麼人混在一起、在怎樣的媒體工作，讓他出賣國家，哪有不可能。」
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／中天主播林宸佑涉共諜案遭押 電視台學姊痛心說「1件事」
