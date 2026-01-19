中天主播林宸佑涉共諜案 在押5軍人軍階、服役單位曝光

中天新聞主播林宸佑涉嫌共諜案，6人被橋院羈押，橋檢將擴大追查，案情急轉直下。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦中天新聞主播林宸佑涉嫌共諜案，與林男一同被羈押禁見5名現役軍人，其中有士官長、洪姓女士官、士兵，服役單位則包括陸軍官校、海軍陸戰隊和飛彈部隊等。

值得一提的是，其中飛彈部隊有許多重要機密，如部署作戰計劃、參數等，一旦落入對岸，後果恐不堪設想。

據了解，橋檢先前偵辦海陸陳姓中士持五星旗拍攝投敵影片，並涉嫌洩漏兩棲突擊車性能、總統視導左營營區行程，及漢光演習等機密文件，依違反國安法等罪起訴後，經擴大追查，赫然發現林宸佑涉案。

經承辦檢察官指揮調查局擴大追查，發現林疑被大陸統戰吸收，負責將統戰資金以虛擬貨幣，以每次數千元至數萬元不等的代價，涉嫌交付出賣軍事作戰計畫、演訓資料、裝備數據等機密的現役軍人，時間長達2、3年，林男並收取對岸報酬。

橋檢日前展開收網行動，偵訊中天新聞主播林宸佑和9名現、退役軍後，依涉嫌違反國家安全法等罪，聲請法院羈押禁見林和洪姓女士官等6人獲准，其餘3人請回。據悉，林等人應訊時，均否認犯行。

檢調辦案人員則認為林等供詞避重就輕，將擴大追查與林男接觸的統戰人員，及有無其他軍人涉案，案情急轉直下。

