中天主播林宸佑涉共諜羈押 北檢曾聲請搜索遭駁理由曝

中天記者兼主播「馬德」林宸佑涉收買現役軍人涉共諜案遭羈押，有媒體報導稱，此案原由台北地檢署向台北地院聲請搜索票，但卻「僅以涉犯洗錢防制法聲請搜索票遭法院駁回」，北檢回應指出，此案是法院認為「本案無管轄權」未核准，報導內容與事實不符。

據了解，調查局桃園市調處去年掌握情資，指有多名軍人收賄洩漏軍事機密，追查發現部分軍人與林宸佑有金錢往來，懷疑林男涉以金錢吸收軍方人士，去年12月以涉及國安法、貪汙等罪報請北檢指揮並聲請搜索票，後來被法院駁回。

廣告 廣告

有媒體報導指稱，北檢「僅以涉犯洗錢防制法聲請搜索票遭法院駁回」，北檢晚間對此內容澄清。北檢指出，桃園市調去年12月報請該署指揮，以林宸佑等人犯「貪汙治罪條例、國家安全法、洗錢防制法」等罪名，2度向台北地方法院聲請搜索票，惟法院均認「本案無管轄權」而未核准。

據了解，桃園市調處聲請票被駁回後，決定另起爐灶，以其中一名被告住居所在高雄為名，改報請橋頭地檢署指揮，橋檢1月12日收案，日前以貪汙等罪聲請搜索票，說服法院林宸佑及8名軍人涉犯行收賄等罪，核發多達38張搜索票。

【看原文連結】

更多udn報導

最強年終？董座霸氣撒近10億 百人加碼爽拿房

鐘聲響心涼！考生學測國文犯致命錯誤 秒爆哭

交往才知男友是「猴子」 機車少1物讓她冷掉

男神崩壞？陳冠希斷崖式衰老 撞臉毛利小五郎