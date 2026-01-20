即時中心／綜合報導

《中天新聞台》記者兼主播林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，16日依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪遭橋頭地檢署帶回，17日遭橋頭地院裁定羈押禁見。高雄市長陳其邁對此強調，多數媒體都能以國家利益優先，但國家面臨境外勢力挑戰，保護軍事機密也非常重要，他希望司法能儘速釐清真相。

陳其邁今上午出席市政會議接受媒體聯訪時，強調整起案件目前還在偵辦當中，他尊重司法調查，讓整起案件能夠釐清，以了解到底相關涉案情節究竟為何，這個就交由司法來查明真相。

陳其邁指出，另外，多數的媒體都能夠以國家利益為優先，能夠恪遵相關的新聞倫理及相關法律的規定，能夠不斷地監督政府；但整個國家也面臨不論是來自境外勢力的挑戰，或是對於軍事國防等這些的威脅，同時各方面的滲透工作也持續在進行。

因此陳其邁認為，根據《國安法》相關規定，能夠落實不論是國防安全，或是相關軍事機密的保護工作，這也非常重要，「所以我想尊重我們的司法，也希望司法能夠儘速查明真相。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／中天主播林宸佑涉共諜遭押！陳其邁：國家面臨境外勢力挑戰

