中天主播林宸佑涉利誘軍人洩密！詹凌瑀：新聞自由不是賣台遮羞布

中天主播林宸佑涉共諜案遭收押。 圖：翻攝林宸佑臉書

[Newtalk新聞] 中天電視台記者兼主播「馬德」林宸佑涉嫌利用媒體職務之便擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等誘使9名軍人提供單位軍事情報給中方特定人士，資金來源來自中國，林宸佑被依涉犯國安法、貪汙治罪條例羈押禁見。對此，媒體人詹凌瑀直呼：「新聞自由不是賣台的遮羞布。」並表示：「當你跨越紅線，開始拿中共的資金運作、指揮國軍叛變時，你就不再是記者，而是間諜」。

橋頭地檢署16日晚間從高雄北上，搜索包含林宸佑在內，以及其他涉案的9名現役及退役軍人住處，並將這10人傳喚偵訊。檢方訊後認定林宸佑及其中5名現退役軍人涉犯國安法、貪汙治罪條例情節重大，且有串證、逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。詹凌瑀發文指出，林宸佑過去曾公開嘲諷「我是紅媒？你來抓我啊」，結果現在真的被抓，而他的收押禁見原因是因為觸犯國安法，充當共諜滲透國軍。根據檢調掌握的證據，這不是什麼「政治迫害」，這是赤裸裸的叛國交易。

詹凌瑀續指，林宸佑涉嫌支付20萬元，要求海陸士官手持五星旗、拍「效忠中共」的投降影片；涉嫌透過金錢收買軍方人員，刺探漢光演習內容與無人機機密。這件事必須講清楚，以免有心人士又拿「新聞自由」來混淆視聽。新聞自由保障的是記者採訪真相、監督政府的權利，但絕不包括幫敵國發展組織、收買軍人、拍攝投降影片打擊國軍士氣，詹凌瑀直言：「當你跨越紅線，開始拿中共的資金運作、指揮國軍叛變時，你就不再是記者，而是間諜」。

詹凌瑀提到，林宸佑過去曾在立法院對董事長聯電創辦人曹興誠嗆聲、對民進黨前立委賴品妤緊迫盯人，當時他用「記者」的身分大聲質問，但現在撕開「記者」的面具，底下藏的卻是涉嫌危害國家安全的非法勾當。詹凌瑀強調：「如果只要掛著媒體證件就能肆無忌憚地替敵國情蒐，那台灣還有安全可言嗎？絕對捍衛新聞自由，但國家安全沒有妥協空間。支持檢調嚴查到底，把這些躲在麥克風後面的共諜一網打盡！」

