中天主播林宸佑涉國安法羈押禁見 侯漢廷對比綠營共諜案「僅20萬交保」

中天電視台主播綽號「馬德」的林宸佑以犀利提問爆紅，今（17）日卻傳出疑遭中共吸收涉犯《國安法》，遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，訊後法院裁定收押禁見。對此，台北市議員侯漢廷在臉書發文，比較林宸佑與先前涉共諜案件的處境，感嘆「馬德拿不到立法院資料，拿不到總統府資料，羈押禁見」。

對於林宸佑遭羈押禁見一事，侯漢廷指出，游錫堃助理盛礎纓，共諜案20萬交保；總統府前諮議吳尚雨，共諜案50萬交保；中天記者馬德，拿不到立法院資料，拿不到總統府資料，羈押禁見。

侯漢廷感嘆，傳達的意思很清楚，以後誰敢像馬德發揮第四權的功能，誰就是中共同路人，以後的記者會覺得「我光明磊落，所以我可以繼續監督民進黨」，還是「乖乖寫出歌頌民進黨的新聞就好」？侯漢廷強調，事涉重大，司法必須以證據服人，未來更應該公開審理，而非一邊說偵查不公開，一邊又給特定媒體帶風向！

事實上，曾在多位民進黨立委擔任助理的盛礎纓，涉嫌自2019年起將立法院機敏資料出售給中共情治人員，台北地檢署去（2025）年3月對盛礎纓進行搜索，並將其帶回偵訊，訊後裁定以20萬元交保。另一名涉共諜案的吳尚雨，在檢方偵查期間即承認犯罪事實及罪名，法院審理時亦表示認罪，法官認為相關事證及證人已訊問完畢，並無串證之虞，在去年9月獲裁定以50萬元交保。

