中天主播林宸佑涉國安法被押 陳其邁：境外勢力滲透持續進行

中天新聞主播林宸佑涉違《國安法》遭收押，陳其邁認為多數媒體都會以國家利益為優先，也盼司法儘速釐清真相。施書瑜攝



中天新聞主播林宸佑涉違《國安法》遭收押，高雄市長陳其邁今（1/20）表示，案件仍在偵辦中，應尊重司法調查。他指出，多數媒體皆能以國家利益為優先、恪守新聞倫理，但在境外勢力對我國軍事國防等威脅嚴峻、各項滲透工作持續進行下，國防安全與軍事機密保護同樣重要，盼司法儘速釐清真相。

橋頭地檢署指出，本案除林宸佑外，另涉及多名現、退役軍人，檢方日前偵訊林宸佑及9名現、退役軍人後，認定其中6人涉嫌違反國安法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見並獲准，其餘3人則請回。

據了解，相關被告在偵訊時多否認涉案，詳細犯行情節與是否涉及機密資料外流，仍待檢調進一步釐清。

對此，陳其邁表示，媒體在民主社會中肩負監督政府的重要角色，但同時也必須遵循法律規範與新聞專業界線。他強調，面對來自境外勢力的滲透與國安挑戰，依國安法相關規定落實國防安全與軍事機密保護，對國家安全至關重要。

陳其邁強調，對於本案應尊重司法程序，靜待調查結果出爐，也期盼司法機關能儘速查明真相，向社會大眾清楚說明。

