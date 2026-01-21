中天主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見 國台辦：民進黨亂扣滲透帽子不是第一次

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中天主播林宸佑因涉嫌違反國安法，遭法院羈押禁見。中國國台辦今(21)日舉辦例行記者會，表示民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次。

林宸佑有著「中天追問哥」稱號，如今涉案遭逮，檢方連月跟監，掌握他疑似交付數千到數萬元給9名現退役軍人，軍人再交付軍事資料給中國人士，而林宸佑疑似就是中間人角色。橋頭地檢署16日北上到林宸佑租處搜索後，隨即將人載回高雄，檢察官訊後依違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》、《刑法》洩密等罪，向橋頭地院聲請將林宸佑與另5名現退役軍人聲押禁見獲准。

廣告 廣告

對此，中天電視則發聲明，強調公司對案情毫無所悉，希望司法公正審理勿枉勿縱，外傳中天遭搜索並非事實。

今日有媒體向國台辦提問，台灣調查局清查，林宸佑涉嫌行賄台灣現役軍人的款項都是由他個人帳戶匯出，現在台灣檢調研判相關資金可能與大陸挹注的滲透資金有關，金額恐怕高達上百萬台幣，請問國台辦有何評論？國台辦發言人彭慶恩表示，民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次了，以一黨一己之私製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

原始連結







更多華視新聞報導

中天主播涉國安法！ 專家：中共可藉基礎資訊推敲機密

中天主播林宸佑涉貪污.國安法 遭法院羈押禁見

中天主播林宸佑「涉國安法」遭羈押！ 綠批評.藍觀望.白相挺

