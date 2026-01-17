中天主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見 張啓楷籲勿枉勿縱：不要出現綠色恐怖

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

高雄橋頭地檢署指揮高雄市調查處，前往中天電視台記者、綽號「馬德」的林宸佑住處搜索，並將林拘提到案，檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早裁定羈押禁見。對此，民眾黨立委張啓楷表示，請一定要勿枉勿縱，不要有司法迫害，台灣好不容易走過白色恐怖，不要出現綠色恐怖，用國安法辦台灣的民眾，會不會重蹈以前白色恐怖的這個夢魘。

民眾黨前主席柯文哲與立委張啓楷受訪。（圖／民眾黨提供）

張啓楷說，林宸佑剛剛被用國安法收押禁見，請一定要勿枉勿縱。不要有司法迫害。張啓楷說，馬德這段時間在採訪的這個過程裡面，或者當主播的過程裡面，深入去追蹤了非常多的事情，是一個非常受廣大民眾支持的一個名主播名記者。

廣告 廣告

張啓楷說，更嚴重的，這是第一件，民進黨政府用國安法又開始在辦了一個名主持人跟主播，他們希望一定要勿枉勿縱，站在他左邊的柯文哲主席，一路上很多人在幫柯加油，柯文哲被羈押禁見一年多，後來證明證據沒有，金流都沒有。

張啓楷表示，司法已經讓人民非常不信任了，所以特別的呼籲馬德這個事情又是用國安法，這是非常非常嚴重，台灣好不容易走過白色恐怖，不要出現綠色恐怖，用國安法辦台灣的這個民眾，會不會重蹈以前白色恐怖的這個夢魘？台灣這麼多人流血流汗，今天站在台灣民主聖地嘉義市。希望司法不要再出現追殺民進黨以外人士的這個事情。柯文哲事情印證了人民對司法的信任度越來越低，根本就不信任。希望馬德事情不要出現白色恐怖。



更多FTNN新聞網報導

國民黨台中人選首次協調破局！鄭麗文：尊重制度 協調不成就初選

中天記者林宸佑涉國安法遭羈押禁見 陳智菡：記者能掌握什麼國家機密？

涉犯《國安法》不只「馬德」！另有5人涉案全遭羈押禁見

