中天主播林宸佑涉國安法遭羈押 徐巧芯喊「毋枉毋縱」：別再發生王立強案

台北市 / 武廷融 綜合報導

中天新聞台記者、主播林宸佑涉和5名現退役軍人嫌違反國安法與貪污治罪條例，全遭法院裁定羈押禁見。檢方指出，林宸佑涉嫌提供數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關的資料給中國人士。對此，國民黨立委徐巧芯今(19)日表示，「毋枉毋縱，也希望不要用羈押的方式讓當事人沒辦法申辯，或是向公眾說明的機會。」

橋頭地檢署日前搜索林宸佑及現退役軍人9人，認定林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關資料給中國人士，檢方依違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等，聲請羈押林宸佑及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定6人羈押禁。

而立委徐巧芯昔日與林宸佑同框合照也被網友翻出，徐巧芯今日受訪時回應「毋枉毋縱」，她也表示希望不要用羈押的方式讓當事人沒辦法申辯，或是向公眾說明的機會。徐巧芯強調，她身為國防外交委員，「所有跟國安相關的事情，我想都要用最嚴格的標準來看待，這點我是一定會把握住的。」

不過徐巧芯也提到，如果實際上沒有這樣的情況，而是像過去向心夫婦、王立強案一樣，那是絕對不能再發生的，而因為現在案情還沒有完全釐清，她認為應該要等起訴書或不起訴書出來的時候才會比較清楚。

