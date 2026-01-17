中天主播林宸佑涉國安法 橋頭地院裁定羈押禁見

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說明，「訊畢，認記者林男，涉嫌提供新台幣數千元到數萬元不等之金額，給現役軍人，再由現役軍人提供軍事上有關資料給大陸人士。」

檢方指控中天電視主播林宸佑，涉嫌利用媒體職務之便，擔任中間人角色，用現金收買現役跟退役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料給中國人士，依涉犯《國安法》、《貪污治罪條例》聲押禁見6人獲准。

中天發聲明表示，針對林宸佑被羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應，希望司法公正審理。

※未經判決確定，應推定為無罪

