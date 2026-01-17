中天主播林宸佑涉國安、貪污遭押 同案5人也全押

中天主播林宸佑涉嫌違反貪污治罪條例和國安法等遭羈押禁見。（圖／翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）





中天主播林宸佑涉嫌違反貪污治罪條例和國安法等，遭羈押禁見。整起案件主要是橋頭地檢署偵辦一名海陸中士涉嫌國安法，遭起訴時向上溯源，查到林宸佑的身上，同案還有其他5人也全都收押。檢方懷疑，林宸佑提供數千到數萬不等給現任軍人，再由軍人提供軍事資料給中國人士。對此中天新聞表示，對案情毫無所悉，並澄清中天電視台並沒有遭到搜索。

張文捷運攻擊事件，中天主播林宸佑準備連線，但突然觀察到攝影後方有異狀。中天主播林宸佑：「小橘書啊，小橘書啊。」

這段畫面後來成為林宸佑自清關鍵，因為他遭網友影射故意撕毀引發爭議。不過林宸佑現在又涉入新爭議，昨天（16日）遭高雄橋頭地檢從租屋處帶回高雄調查，因為涉嫌違反國安法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件。

初步了解，當初檢方正在偵辦一起陳姓海陸中士手持五星旗拍影片表示效忠中國，後來收了20萬元，1月9日被依國安法起訴，檢方持續向上溯源，所以查到林宸佑身上。

中天主播林宸佑vs.立委（民）王義川：「委員梁文傑說，你講台灣國語，風格他沒意見，但是他說您是中國民國的，立委你認同嗎，（我不會回答你的問題）。」

針對綠營委員緊追猛咬，林宸佑外號「馬德」，在中天電視長期經營黨政線路，也有主持個人政論節目，言詞犀利，立場鮮明。

中天節目馬德有事嗎：「大陸這邊要透過全球來追捕沈伯洋，我們陸委會這邊透過全球來給他們灌心靈雞湯。」

如今馬德涉及貪污還有國安法，同案共有9人被調查，目前包含馬德共有6人收押，其餘都是現退役軍人。檢方認定馬德涉嫌提供數千到數萬不等給現役軍人，再由軍人交付相關軍事資料給中國人士，可見不排除有一定的涉案程度。中天電視表示，林宸佑遭羈押禁見，公司毫無所悉，強調外傳中天遭搜索並非事實。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

