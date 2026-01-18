中天主播林宸佑涉國安、貪污遭押！柯P問：為何是貪污？

民眾黨前主席柯文哲被問到事情，不解為何林宸佑是因貪污治罪條例遭押。（圖／東森新聞）





中天主播林宸佑，因為涉嫌國安法、貪污治罪條例，遭羈押禁見，引發政壇議論，民眾黨前主席柯文哲被問到事情，不解為何林宸佑是因貪污治罪條例遭押。而現任主席黃國昌則喊話司法勿枉勿縱、勿雙標。但過往在採訪時，林宸佑曾與不少民進黨立委發生過衝突，其中之一就是邱議瑩，她被問到時強調，國安議題沒有模糊空間。

綽號馬德的中天主播林宸佑，因為涉嫌違反國安法，貪污治罪條例遭羈押禁見，民眾黨前主席柯文哲，被問到這題說「司法信任度」是最大問題。

民眾黨前主席柯文哲說：「哎喲我跟你講，這個就是問題啊，這就是問題啊，老百姓都不相信司法怎麼辦。」

雖然柯文哲這麼說，但針對林宸佑涉案，黨主席黃國昌強調，立場很簡單，勿枉勿縱不要雙標。

民眾黨主席黃國昌說：「在府院黨養共諜，誰是中共同路人，（執政黨）不要只要看到，是綠色的記者，做了違法的事情，擺爛不處理。」

民眾黨張啓楷更加強火力怒轟，立委（眾）張啓楷說：「請不要造成，台灣民眾的寒蟬效應，也不要讓媒體採訪，或者做評論的時候，或者在監督政府的時候，變成噤若寒蟬。」

張啓楷會這樣講，全因個人風格強烈的林宸佑在過去採訪時，與不少民進黨立委發生衝突。

中天新聞主播林宸佑vs．立委（民）邱議瑩（2022）：「他們說這是不是，把人命當兒戲來看，（你是哪一台啊），（你怎麼會問這種問題啊），因為…那個是…（什麼叫人命當兒戲啊），（我覺得你好低喔。）」

當時不滿林宸佑提問，火大離開現場的邱議瑩，再被問到關於他的議題，立委（民）邱議瑩：「要說實話嗎呵呵，他在採訪新聞上面是很積極，但是有些時候其實，我覺得在採訪的過程裡面，是很刻意的去挑釁啦。」

除了邱議瑩還有她，前立委（民）賴品妤vs．中天新聞主播林宸佑：「不要推我，（欸），不要碰我，你為什麼要推我，欸，你是哪一家的記者。」

就這麼巧，在林宸佑被羈押的同一天，賴品妤宣布要送30本寫真，就被網友聯想這是在慶祝嗎，對比綠白高調表態，藍營到目前都低調不多談，除了黨中央粉專曾發文又火速刪，全因現階段案情還不明朗，只能先保守觀察風向。

