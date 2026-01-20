中天主播林宸佑涉收紅錢行賄上百萬 「飛彈部隊」機密恐外流





《中天新聞》政治記者林宸佑因涉犯《國安法》遭收押禁見，引發社會高度關注。媒體今（20日）再揭露，林宸佑涉嫌利誘現役或退伍軍人，拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，檢調更從他的手機發現，這1年多來他利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取大筆中國資金，懷疑已行賄基層士官兵上百萬元。與林宸佑一同被羈押禁見的還有5名現役軍人，包括士官長、洪姓女士官、士兵，服役單位則擴及陸軍官校、海軍陸戰隊和飛彈部隊等。

橋頭地檢署日前兵分多路，搜索林宸佑及現役、退役軍人9人，發現林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關資料給大陸人士，訊後包括林宸佑及5名現退役軍人遭法院裁定羈押禁見。

據《鏡週刊》報導，檢調查扣林宸佑手機發現，這1年多來他利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中國大筆資金，懷疑已行賄基層士官兵上百萬元，甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，取得重要操作手冊及參數，使案情急遽升高。專案小組正逐一分析比對他手機中的訊息，全案恐再擴大延燒。

報導中指出，目前相關人等的證詞，無法解釋林宸佑是如何知道要匯錢給哪位士官兵，除了涉及重罪外，明顯也有勾串與滅證之虞。此外，林宸佑在網路節目的政治色彩傾向中，早已被中方鎖定為合作對象，檢調懷疑其背後與來自北京的統戰部門有關。

國安局也發現，中國利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透過退役軍人拉攏現役士官兵，並透過政黨幕僚、徵信社或旅行社等業者，以網路、金錢利誘、債務脅迫等手法進行滲透。

據了解，林宸佑等人應訊時均否認犯行，但檢調辦案人員認為其供詞避重就輕，將擴大追查與林宸佑接觸的統戰人員，以及有無其他軍人涉案。值得一提的是，其中涉案軍人隸屬的飛彈部隊有許多重要機密，如部署作戰計劃、參數等，一旦流入中國，後果恐不堪設想。（責任編輯：卓琦）

