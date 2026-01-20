中天主播林宸佑涉收紅錢誘軍人洩密！鏡週刊曝「栽在橋檢藏密辛」

林宸佑遭質疑是紅媒，直播開嗆網友「來抓我啊」竟一語成讖。 圖：翻攝馬德有事嗎YouTube

[Newtalk新聞] 中天電視台記者兼主播「馬德」林宸佑涉嫌誘使9名軍人提供單位軍事情報給中方特定人士，資金來源來自中國，林宸佑被依涉犯國安法、貪汙治罪條例羈押禁見。鏡週刊報導揭露，檢調去年多次向台北地方法院聲請搜索票遭駁，改以其他同案被告在高雄住居所為管轄，聯合高雄市調處偵辦，並向橋頭地方法院聲請搜索票，搜索果然大有斬獲，且已有人認罪。

根據鏡週刊報導，檢調是在16日趁林宸佑結束台東渡假返回台北，一早上班前動手逮人，不但搜索他的租屋處，還扣得手機及電腦，連他名下的泰達幣也一併查扣。由於林宸佑當天有班，晚上7點還有《亞洲》及《夜線》等3個網路節目，中天發現他未到班，原因竟是被檢調帶走，公司高層即協助他找律師，消息也因此不脛而走。

廣告 廣告

鏡週刊指出，林宸佑匪諜案起於調查局桃園市調處掌握，林宸佑涉嫌以金錢收買現役軍人，去年多次向台北地院聲請搜索票遭駁，情節宛如北院強制處分庭5度駁回民眾黨主席黃國昌案的搜索票翻版，法官認為調查局掌握的證據不夠充足因此不給票，讓桃園市調處碰了一鼻子灰。

鏡週刊續指，桃園市調處認為林宸佑等人的金流已清查完備，加上軍方有多人洩密收賄，不是觸犯《國安法》就是貪汙罪，經過研議後決定另起爐灶，以其他同案被告在高雄住居所為管轄，聯合高雄市調處偵辦，並向橋頭地院聲請搜索票，結果一次就過關，搜索果然大有斬獲，且已有人認罪。

鏡週刊強調，此案也凸顯法官核票與國家安全等議題的認知恐有所衝突。由於橋頭院檢轄區共有5個敏感的陸、海、空軍事基地，包括高雄旗山陸軍八軍團指揮部、左營海軍基地及海軍陸戰隊九九旅、岡山空軍基地和旗山空軍防空暨飛彈指揮部，5名主官都是中將或少將出任，統御數萬名軍人，可見軍事地位之重要。

近年橋頭地區爆發多起軍人遭中共滲透案例，至今已有約20人先後遭收押，今年1月初橋檢以《國安法》起訴海軍陸戰隊中士陳瑞勇，發現他經濟狀況不佳，向地下錢莊及朋友四處借錢，為了生活竟自拍手持五星旗的投誠影片，並承認「台灣是中國的，表達效忠中國」，且接受暱稱「吉祥」的中國籍不明人士匯來的20萬元。

鏡週刊報導提到，離譜的是，陳瑞勇還將兩棲突擊車的性能、保養紀錄簿、漢光演習內容與無人機回報格式等，以手機拍照傳給「吉祥」，就連總統賴清德到左營軍區視察，也傳訊息給「吉祥」，並獲得1萬元報酬，所幸罪行曝光並遭偵辦，林宸佑也被鎖定與該集團有關。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中天主播林宸佑涉利誘軍人洩密！詹凌瑀：新聞自由不是賣台遮羞布

「馬德」涉共諜案謠言滿天飛 沈伯洋：不應以職業或標籤取代事實