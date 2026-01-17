中天主播林宸佑涉案原因曝光 疑利誘軍人持五星旗拍投敵片

中天新聞主播林宸佑因涉共諜案遭收押。（取自林宸佑臉書）



中天新聞主播林宸佑今天（17日）傳出涉共諜案遭收押，橋頭地檢署昨天搜索林的住處，訊後聲押獲准。據悉，林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人，要對方手持五星旗拍攝投敵影片，甚至刺探軍機狀況，已有人出面指證，另有5名相關涉案者也遭羈押。

根據《鏡週刊》報導，橋頭地檢署偵辦國安案件時，發現陳姓海陸中士手持五星旗拍攝投敵影片，涉犯《國安法》遭起訴，追查後發現與林宸佑有關。

檢方調查，陳姓中士2017年底在海軍陸戰隊服役，去年1月在網路上認識綽號「吉祥」的中國人，因欠債缺錢，同意在高雄楠梓區住處，拍攝手持五星旗投降影片，還大喊：「台灣屬於中國、效忠中國」，拍完後獲得20萬元酬金。

另外，檢調也發現左營有軍方有人透過LINE，蒐集漢光演習內容及無人機相關訊息，報酬是1萬元，正在擴大偵查。（責任編輯：殷偵維）

