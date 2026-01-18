中天主播林宸佑涉犯國安法遭羈押！沈伯洋嗆：現在收紅錢的是誰？「馬德」

即時中心／綜合報導

《中天新聞台》記者兼主播林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，16日依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪遭橋頭地檢署帶回，昨（17）日傍晚橋頭地院裁定羈押禁見。民進黨立委沈伯洋今（18）日凌晨對此直言，國共的特色就是自己在做什麼，就先抹別人在做。「結果現在在收紅錢的是誰？馬德！」

本案之所以會東窗事發，據悉，檢調一開始追查陳瑞勇，他從2017年底起任海軍陸戰隊中士；不過自去（2025）年1月起，因有資金需求，而於網路上結識暱稱「吉祥」之中國籍人士，並同意以相當對價，違背職務收受賄賂。

檢方在該起訴書中指出，陳瑞勇在2025年2、3月間依中籍人士「吉祥」指示，在高雄楠梓住處手持五星旗，自拍「承認台灣是中國的，表達效忠中國」等影片，並回傳給「吉祥」，取得匯款20萬元。

2025年5至7月間，陳瑞勇將編裝武器、AAV型兩棲突擊車之性能、諸元、保養紀錄簿、漢光演習等軍方機密訊息，以手機拍攝成數位照片後傳予「吉祥」；又將總統賴清德前往左營營區視察之消息，用LINE傳給「吉祥」，獲得1萬元。

經檢調向上追查，才發現幕後黑手竟與中天記者林宸佑有關；據了解，檢調連月來跟監埋伏，發現林宸佑行徑大膽，還接觸多名軍方人士。本次除林宸佑外，同時還有5名現退役軍人遭檢方聲請羈押，經橋頭地院裁定全部羈押禁見。

對此沈伯洋表示，自己看了橋頭地檢署的新聞稿，「我以前常常說，國共的特色就是，自己在做什麼，就先抹別人在做。」部分媒體炒了一年的新聞，說他「紅熊」，結果現在在收紅錢的是誰？「馬德」！

沈伯洋更開酸林宸佑，當爛記者OK，但是當有在收紅錢的爛記者不OK，「當收紅錢、並洩漏軍事機密的記者，這叫做犯法！」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

