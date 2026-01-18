中天主播林宸佑涉貪污.國安法 遭法院羈押禁見

台北市 / 綜合報導

中天新聞主播林宸佑，因為涉嫌違反國安法，遭到法院羈押禁。檢調一連幾個月跟監，發現他涉嫌提供數萬元，給9名現退役軍人，再由他們交付軍事資料給中國人士，疑似擔任中間人角色。對此中天電視發聲明，表示公司對案情毫無所悉，希望司法公正審理。國防部也證實，有多名現退役軍人涉案，相關案情不予評論。

中天主播林宸佑(2023)說：「哈囉各位，馬德的粉絲們，我知道大家在等那個，晚上8點的播出。」穿著西裝在攝影棚裡拍影片，跟觀眾打招呼搏感情，他是中天主播綽號馬德的林宸佑，開設直播節目吸引大批粉絲，不過現在卻涉入國安法，被法院裁定羈押禁見，馬德主跑立法院，因為提問風格犀利，被冠上「中天追問哥」稱號。

如今卻涉案遭逮，檢方連月跟監，掌握他疑似交付數千到數萬元給9名現退役軍人，軍人再交付軍事資料給中國人士，林宸佑疑似就是中間人角色，檢方也再聲押6名被告獲准，而整起案件來自於2017年海軍陸戰隊陳姓中士，傳送表達效忠中國的影片，獲得20萬報酬去年陳姓中士，又多次提供軍事資料，連總統視察營區行程都外洩，檢方溯源後認定林宸佑涉案，高雄橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說：「訊畢認記者林男涉嫌提供，新台幣數千元到數萬元不等之金額給現役軍人，再由現役軍人，提供軍事上有關之資料給大陸人士。」

橋頭地檢署16日北上到林宸佑租屋處，搜索後隨即將人載回高雄，員工涉案遭羈押，中天電視也發出聲明，強調公司對案情毫無所悉，希望司法公正審理勿枉勿縱，外傳中天遭搜索並非事實，國軍洩密案擴大，重要軍武AAV型兩棲突擊車，包括照片保養記錄簿及漢光演習內容，和無人機回報格式等，恐怕早已被外洩換取對價報酬，國防部副發言人喬福駿說：「全案已進入司法程序，相關案情不予評論。」

保家衛國是軍人天職，卻因為收受利益被送辦，知名主播是否涉嫌利誘，幕後又是誰在主使，有待檢調持續徹查。

