中天主播林宸佑涉貪污.國安法 遭法院羈押禁見

高雄橋頭地檢署偵辦國安法等案件，昨（16）日北上搜索中天主播林宸佑住處，隨後將他帶回高雄，複訊後聲押禁見獲准，對此中天電視發聲明，表示公司對案情毫無所悉，希望司法公正審理，也強調中天遭搜索並非事實！據了解，檢方先前偵辦陳姓中士，拍攝手持五星旗影片，涉嫌收受中國利益，擴大追查幕後共犯，疑似發現林宸佑也捲入其中。

中天主播林宸佑(2023)說：「哈囉各位，馬德的粉絲們，我知道大家在等那個，晚上八點的播出。」穿著西裝在攝影棚裡拍影片，跟觀眾打招呼搏感情，他是中天主播綽號馬德的林宸佑，開設直播節目吸引大批粉絲，不過現在卻涉入國安法，被法院裁定羈押禁見。

中天主播林宸佑VS.時任立委賴品妤(2023)說：「他2015年，就是他的協會的聲明是2015年喔，(欸，不要推我，你為什麼要推我)，我沒有推你啊(幹嘛推我)。」2023年馬德因為追問時任立委賴品妤，雙方因此起衝突，不過他也因此聲名大噪，被冠上「中天追問哥」稱號，如今自己卻涉案遭逮。

據了解檢方先前追查，海軍陸戰隊陳姓中士2017年，傳送表達效忠中國的影片給暱稱吉祥的中國人士，獲得20萬報酬，去年又多次提供兩棲突擊車漢光演習等資料，涉貪污及國安法遭羈押，16日橋頭地檢署疑似持續溯源，再搜索6名被告林宸佑就在其中，法院也裁定羈押禁見。

中天主播林宸佑(2025)說：「意外的狀況發生，而稍早警方也說明。」橋頭地檢署16日北上到馬德租屋處，搜索後隨即將人載回高雄，疑似連公司同事都找不到人，原本的播報也臨時換人上陣。

而記者涉案遭羈押，中天電視也發出聲明，強調公司對案情毫無所悉，望司法公正審理勿枉勿縱，外傳中天遭搜索並非事實。軍方人士收受中國利益被偵辦，檢調擴大追共犯，知名記者卻也捲入其中，詳細涉案情節，仍有待檢調釐清說明。

