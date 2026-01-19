中天主播林宸佑淪中共在台金主？ 泰達幣跨境洗錢 大膽「個人帳戶」收買國軍機密

泰達幣躍居全球第3大加密貨幣。取自Unsplash圖庫

中天新聞台政治組記者兼主播林宸佑涉嫌違反《國家安全法》及《貪汙治罪條例》遭羈押禁見，這顆政媒圈的震撼彈，隨著檢調深入偵辦，案情已進入關鍵的「金流深水區」。根據調查，年僅28歲的林宸佑在案中扮演「中共金主代理人」的關鍵角色，負責將來自對岸的「紅錢」跨境洗入台灣，再精準地分配給被收買的國軍基層士官兵。

檢調單位在清查金流時發現，林宸佑接觸金錢的方式極具「數位世代」特徵。專案小組在其手機與電腦中查獲大量「泰達幣」（USDT）等虛擬貨幣交易紀錄，並透過地下匯兌與虛擬錢包收取中共大筆資金。這種不同於傳統現金交付的模式，顯示中共對台滲透手法已全面升級，利用加密貨幣的隱蔽性規避監測，試圖建立一條難以追蹤的洗錢鏈。

廣告 廣告

除了數位貨幣，檢調也鎖定林宸佑經營的直播節目《馬德有事嗎》。該平台帳面上雖有粉絲「抖內」（Donate），但其帳戶內與薪資所得顯不相當的百萬資金，極可能是中共循此管道，假借「合作邀約」或「贊助」名義，將人民幣透過支付寶、微信等方式轉入，再由林換成新台幣行賄。

最令辦案人員嘖嘖稱奇的是，林宸佑在行賄過程表現得極其「明目張膽」。調查顯示，林涉嫌行賄現、退役軍人的款項，竟然多數是直接由他「個人帳戶」匯出，金額高達上百萬元。面對檢調詢問為何匯款給不相識的士官兵，林竟以「不知道」、「忘記了」或「幫忙人家」等荒謬藉口搪塞，破綻百出。

知情人士分析，林宸佑之所以敢如此大膽，主因在於其「靠勢」心理。 身為長期駐點立法院、以犀利提問著稱的政治記者，他自恃擁有3.1萬名鐵粉支持，且經常在鏡頭前叫陣綠營政治人物，或許認為這層「媒體保護色」能讓他免於法律追蹤，甚至在被捕前仍展現出平日的伶牙俐齒。 直到檢調攤出詳盡金流，他才態度180度大轉變，顯得低調客氣。

在林宸佑扮演的「仲介」角色下，這些資金流向了國軍最敏感的神經，去年才成立、操作美購新型火箭與戰術飛彈的基層部隊。林利用資金利誘士官兵自拍效忠影片，甚至企圖取得射程涵蓋共軍基地的新型飛彈操作手冊與參數。

檢調發現，中共目前的滲透策略已不再鎖定高階將領，而是針對林宸佑這類具備社交影響力的媒體人，以及判斷力較弱、經濟狀況不佳的基層士官兵。 林宸佑憑藉其傳媒背景，不僅疑似「收錢辦事」操作特定政治議題，更成為中共對台統戰的金流轉運站。隨著橋頭地檢署擴大追查，這條從對岸跨海而來的「紅色金流」及其幕後的統戰操盤手，終將無所遁形。

中天主播林宸佑被控是中共紅錢代理人。翻攝林宸佑臉書



回到原文

更多鏡報報導

紅錢滲入飛彈部隊！中天主播林宸佑涉共諜案 揭密泰達幣洗錢與「基層獵頭」內幕

紅錢滲透新式飛彈部隊！中天主播林宸佑淪「影武者」 收買基層士官竊美購火箭參數

拍照拍到翻臉！網紅餐廳服務生PO無碼照公審「長這樣我可憐你」 老闆氣炸開除

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡