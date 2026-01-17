中天主播林宸佑爭議多！推倒賴品妤引衝突 緊迫「堵麥」連柯建銘、王義川都怕

中天新聞主播林宸佑採訪爭議大，不少綠委都對他很頭痛。（取自林宸佑臉書）



中天新聞主播、記者林宸佑今天（17日）傳出涉收買軍人拍頭敵片遭羈押，因其採訪風格尖銳，外界起底他的爭議事件，發現多次與民進黨立委發生衝突，甚至有綠委氣到不想回應他的問題，就怕落入他預設的陷阱中。

根據《鏡週刊》等媒體報導，林宸佑暱稱「馬德」，經營個人粉專，時常與泛綠支持者筆戰，採訪擅長以挑撥情緒、緊迫盯人方式「堵麥」，連戰力十足的民進黨團總召柯建銘、立委王義川都吃不消。《ETtoday》也整理出過往採訪爭議，除了柯建銘、王義川，曹興誠、黃捷、郭昱晴及賴品妤等人都與他槓過。

2022年9月，聯電前董事長曹興誠宣布恢復中華民國國籍，林宸佑在記者會上提問，曹興誠當場回絕：「中天我不回答」，事後接受廣播節目訪談時，忍不住再開罵「我可以證明（中天）就是匪台。」中天與林宸佑提告公然侮辱及誹謗，但北檢認為曹的言論並非毫無憑據的謾罵，給予不起訴處分。

2023年8月24日，前民進黨立委賴品妤出席場公開活動時，媒體湧上詢問其父親賴勁麟與綠能爭議問題，賴品妤離場時遭推擠跌倒，當場對著林宸佑怒喊：「你幹嘛推我？」中天新聞當時曾發文反擊，認為是賴品妤不實指控，貶損中天名譽。

2024年3月1日，中國船艇翻覆釀2死，林宸佑詢問海委會主委管碧玲，如何看待國台辦新聞發言人朱鳳蓮稱她「冷血」一事，管碧玲笑著摸林的臉回答：「看看我的體溫」，說完後又順手拉了記者的手，後來因摸臉一事引發朝野爭論是否涉及性騷、Me too議題。

2024年7月8日，立法院內政委員會續審《公職人員選舉罷免法》，因朝野攻防，林宸佑詢問綠委鍾佳濱「你不是7點前就在茶水間？」又問黃捷「王鴻薇在外面指控妳找鎖匠開門」，黃捷氣得反嗆：「中天記者造謠」，一旁的沈伯洋、吳秉叡、范雲等綠委也忍不住幫腔，怒批「中天新聞的標題都在造謠，大家都看到了」。







2025年6月9日，媒體報導沈伯洋父親在中國賺紅錢，時任民進黨團幹事長吳思瑤舉行記者會，林宸佑詢問，沈伯洋過去曾說「所有交流都是統戰」，是否雙標、綠委郭昱晴則替沈伯洋說明時，提及《大公報》內容偏頗，林宸佑反問，他在講沈伯洋，不用講到媒體，火藥味濃厚。

2025年6月底，輪到郭昱晴丈夫林宣廷被爆料在中國經商賺紅錢，林宸佑將沈伯洋的話「所有交流都是統戰」，拿來追問郭昱晴是否認同交流為統戰一部分，郭昱晴本不理會，卻遭林不斷追問，憤而回擊，氣氛火爆。







2025年7月25日，民進黨團大會後，林宸佑詢問柯建銘，「不去罷免就不是台灣人嗎？」柯建銘怒嗆：「你中文看不懂嗎？」林宸佑又問：「你覺得罷免是惡質的文化嗎？」吳思瑤忍不住回：「不要惡質提問，謝謝中天」。







2025年10月9日，林宸佑採訪時詢問王義川，「為什麼青少年看抖音要被罵白目？」王義川反問，「你有看完我全部的說法嗎？」林宸佑竟回嗆，「王世堅說政治界有些人玻璃心」，王義川忍不住動氣：「這干王世堅什麼事？」林仍不斷追問，王義川只能不斷重複，「看完我的說法再來問」、「你根本就沒有看」，拒絕回答林宸佑的問題。（責任編輯：殷偵維）

