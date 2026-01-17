中天主播林宸佑爭議多！推倒賴品妤引衝突 緊迫「堵麥」連柯建銘、王義川都怕
中天新聞主播、記者林宸佑今天（17日）傳出涉收買軍人拍頭敵片遭羈押，因其採訪風格尖銳，外界起底他的爭議事件，發現多次與民進黨立委發生衝突，甚至有綠委氣到不想回應他的問題，就怕落入他預設的陷阱中。
根據《鏡週刊》等媒體報導，林宸佑暱稱「馬德」，經營個人粉專，時常與泛綠支持者筆戰，採訪擅長以挑撥情緒、緊迫盯人方式「堵麥」，連戰力十足的民進黨團總召柯建銘、立委王義川都吃不消。《ETtoday》也整理出過往採訪爭議，除了柯建銘、王義川，曹興誠、黃捷、郭昱晴及賴品妤等人都與他槓過。
2022年9月，聯電前董事長曹興誠宣布恢復中華民國國籍，林宸佑在記者會上提問，曹興誠當場回絕：「中天我不回答」，事後接受廣播節目訪談時，忍不住再開罵「我可以證明（中天）就是匪台。」中天與林宸佑提告公然侮辱及誹謗，但北檢認為曹的言論並非毫無憑據的謾罵，給予不起訴處分。
2023年8月24日，前民進黨立委賴品妤出席場公開活動時，媒體湧上詢問其父親賴勁麟與綠能爭議問題，賴品妤離場時遭推擠跌倒，當場對著林宸佑怒喊：「你幹嘛推我？」中天新聞當時曾發文反擊，認為是賴品妤不實指控，貶損中天名譽。
2024年3月1日，中國船艇翻覆釀2死，林宸佑詢問海委會主委管碧玲，如何看待國台辦新聞發言人朱鳳蓮稱她「冷血」一事，管碧玲笑著摸林的臉回答：「看看我的體溫」，說完後又順手拉了記者的手，後來因摸臉一事引發朝野爭論是否涉及性騷、Me too議題。
2024年7月8日，立法院內政委員會續審《公職人員選舉罷免法》，因朝野攻防，林宸佑詢問綠委鍾佳濱「你不是7點前就在茶水間？」又問黃捷「王鴻薇在外面指控妳找鎖匠開門」，黃捷氣得反嗆：「中天記者造謠」，一旁的沈伯洋、吳秉叡、范雲等綠委也忍不住幫腔，怒批「中天新聞的標題都在造謠，大家都看到了」。
2025年6月9日，媒體報導沈伯洋父親在中國賺紅錢，時任民進黨團幹事長吳思瑤舉行記者會，林宸佑詢問，沈伯洋過去曾說「所有交流都是統戰」，是否雙標、綠委郭昱晴則替沈伯洋說明時，提及《大公報》內容偏頗，林宸佑反問，他在講沈伯洋，不用講到媒體，火藥味濃厚。
2025年6月底，輪到郭昱晴丈夫林宣廷被爆料在中國經商賺紅錢，林宸佑將沈伯洋的話「所有交流都是統戰」，拿來追問郭昱晴是否認同交流為統戰一部分，郭昱晴本不理會，卻遭林不斷追問，憤而回擊，氣氛火爆。
2025年7月25日，民進黨團大會後，林宸佑詢問柯建銘，「不去罷免就不是台灣人嗎？」柯建銘怒嗆：「你中文看不懂嗎？」林宸佑又問：「你覺得罷免是惡質的文化嗎？」吳思瑤忍不住回：「不要惡質提問，謝謝中天」。
2025年10月9日，林宸佑採訪時詢問王義川，「為什麼青少年看抖音要被罵白目？」王義川反問，「你有看完我全部的說法嗎？」林宸佑竟回嗆，「王世堅說政治界有些人玻璃心」，王義川忍不住動氣：「這干王世堅什麼事？」林仍不斷追問，王義川只能不斷重複，「看完我的說法再來問」、「你根本就沒有看」，拒絕回答林宸佑的問題。（責任編輯：殷偵維）
（熱門點閱：蔡依林演唱會遭星光歌手背刺是「邪教」 央視力挺：一場當代藝術展）
更多上報報導
蔡依林演唱會遭星光歌手背刺是「邪教」 央視力挺：一場當代藝術展
中天主播林宸佑涉案原因曝光 疑利誘軍人持五星旗拍投敵片
周杰倫澳網出局被虧「Jay不到Chou」 請益盧彥勳被補刀：應該先練猜拳
其他人也在看
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 31
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 1 天前 ・ 15
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
《綜藝大集合》爆回收來賓紅包！要胡瓜自掏腰包來補？親友心疼：被民視羞辱太久
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導綜藝大哥胡瓜與民視的合約爭議再掀話題。胡瓜近來證實，自己目前與《綜藝大集合》並未簽訂正式合約，改採「做一集、領一集」...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 19
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 15
債主找上門！向華強爆遭5年心腹背叛...「偽造簽名」吸金40億潛逃
香港影視大亨向華強近來在社群中爆料，直指遭到信任的助手背叛，對方在這5年期間冒用他的名義，非法吸金高達10億港幣（約新台幣40億元），讓他氣得直呼：「偽君子根本防不住」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 8
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 1 天前 ・ 21
打臉梁曉珺！陸官媒出手讚蔡依林巡演「巨蟒藏傳統哲思」登熱搜
華語流行天后Jolin蔡依林上月在台北大巨蛋舉辦《Pleasure》世界巡迴演唱會，斥資9億打造公牛、巨蟒等巨型道具。3月起也預定在大陸開唱，卻遭抖音網紅指控演唱會涉及「邪教」。不過，今（17）日上午有關蔡依林演唱會的話題登上陸網熱搜，原來是大陸官媒發文盛讚蔡依林演唱會的舞台設計。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 17
缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢
林采緹長相亮麗、身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，除了演藝事業有成之外，副業也同樣經營有聲有色。近日，林采緹指出在Threads上看到關於參加婚宴紅包禮金的議題，竟讓她看到一肚子火。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
《五燈獎》女星沒錢繳水電費！爆68歲賣豆花、打零工維生 本人親吐「真實現況」
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導68歲資深女星田路路12歲就參加《五燈獎》出道，憑藉混血外貌與好歌喉走紅，歌曲〈異鄉夢〉更讓她事業攀上高峰。不過近...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15