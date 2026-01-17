中天主播林宸佑疑買通軍人洩密！國防部：依國安聯防機制與調查局共同調查

中天記者兼主播林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，被橋頭地院裁准羈押禁見。 圖：取自林宸佑臉書

[Newtalk新聞] 針對媒體報導「林姓民人涉國安法案」，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

中天記者兼主播林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，遭高雄橋頭地檢所搜索租屋處，並帶回偵訊，今(17)日被橋頭地院裁准羈押禁見。橋頭地檢署指出，林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等金額給現役軍人，再讓現役軍人提交軍事相關情報上交給中國，因此聲請羈押林宸佑及5名現退役軍人獲准。

林宸佑在中天擔任新聞台記者、主播多年，在中天有多項主持節目，對綠營採訪對象以「敢挑釁、敢言」著稱，曾因與立委賴品妤發生推擠爆紅。

國防部指出，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常；並透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。

