中天主播林宸佑疑買通軍人洩密！橋檢：涉案6人遭羈押禁見
[Newtalk新聞] 中天記者兼主播林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，遭高雄橋頭地檢所搜索租屋處，並帶回偵訊，今(17)日被橋頭地院裁准羈押禁見。橋頭地檢署指出，林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等金額給現役軍人，再讓現役軍人提交軍事相關情報上交給中國，因此聲請羈押林宸佑及5名現退役軍人獲准。
林宸佑在中天擔任新聞台記者、主播多年，在中天有多項主持節目，對綠營採訪對象以「敢挑釁、敢言」著稱，曾因與立委賴品妤發生推擠爆紅，社群追蹤人數破萬人，過去接受過中天老闆蔡衍明公開表揚。
不過現在卻涉嫌違反《國家安全法》遭羈押。橋頭地檢署說明，陳竹君主任檢察官、周韋志檢察官，指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件。
並於昨日執行搜索林宸佑及現退役軍人9人，訊畢認為林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予中國人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押記者林宸佑及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。
