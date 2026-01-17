中天主播林宸佑被羈押 與賴清德巡視左營營區外洩案有關

​橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反國安法等案，據檢調官員透露，林宸佑之所以被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，還涉嫌洩密案，其中包括總統賴清德2025年7月到左營營區巡視。

橋檢查出，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，因有資金需求，於網路上結識暱稱「吉祥」之中國人士，2025年2月至3月間，在其位於高雄市楠梓區之住處，依指示，手持五星旗拍攝影片，內容為承認台灣屬中國大陸。

2025年7月15日將總統前往左營營區視察之消息，以通訊軟體LINE傳送予暱稱「吉祥」，獲1萬元報酬。

