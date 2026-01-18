即時中心／潘柏廷報導

《中天》記者兼主播、綽號「馬德」的林宸佑，涉嫌以數千元至數萬元不等的金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關資料給中國人士；橋頭地檢署依其觸犯《國安法》及《貪污治罪條例》搜索其在台北的租屋處，也將其帶回偵辦後，向橋頭地方法院聲押禁見獲准，使得民眾黨立院黨團主任陳智菡等人集體炸鍋。對此，政治評論員吳靜怡今（18）日質問「一個主播涉共諜，為何民眾黨集體炸鍋？真令人，匪夷所思」。

吳靜怡今日在臉書以「馬德林不思議！記者林宸佑涉利誘軍人洩密，居然拿國家機密來牟利」為標題表示，知名記者主播居然是共諜，成為中共滲透節點，金流串起軍中破口。

廣告 廣告

接著，吳靜怡說明，林宸佑，綽號「馬德」，是《中天新聞台》的知名主播，卻涉嫌成為中共在台共諜集團的重要成員。檢方指控林宸佑以數千元至數萬元不等的金額，利誘至少9名現役及退役軍人，提供軍事情報給中國特定人士。

同時她也說明，案件的真正起點就是從一名現役軍人陳瑞勇中士被抓到「拍投共影片、洩漏軍機」開始，順著陳瑞勇的通訊、金流與接觸對象一路追查，檢調發現，軍中洩密並非單點，而是被「系統性收購」。

針對林宸佑涉案的溯源，吳靜怡說，指向2025年偵辦的海軍陸戰隊中士陳瑞勇洩密案，這是整起事件的核心起點，陳瑞勇因資金需求，自去年（2025）1月起在網路上結識中國人士「吉祥」，逐步淪陷。

吳靜怡進一步說，去年2月至3月，陳瑞勇在高雄楠梓住處依「吉祥」指示，手持五星旗拍攝影片，內容公開承認台灣屬中國並表達效忠，嚴重違背國家忠誠義務；影片傳送後，於4月18日及21日收受新台幣20萬元對價，這不僅是象徵性軍人背叛國家，更是心理滲透的開始。

甚至在去年5、6月，陳瑞勇更利用職務機會拍攝AAV型兩棲突擊車的性能、諸元、保養紀錄等文件，以手機數位照片形式透過Telegram傳送給「吉祥」。此外，更於7月15日洩漏總統視察左營營區的消息，透過LINE傳送，並於同日22時38分收受1萬元對價。

此外，去年7月21日16時許，陳瑞勇還傳送漢光演習調研內容、無人機回報格式等電磁紀錄，透過LINE給「吉祥」，雖尚未取得對價，但已構成實質危害。

因此，陳瑞勇案於2026年1月9日橋頭地檢署偵結起訴，適用貪污治罪條例第4條第1項第5款（違背職務收受賄賂）、國家安全法第2條第2款及第7條第2項（為大陸洩漏公務機密）、刑法第132條第1項（公務員洩漏非國防機密）。

「背後的『吉祥』是誰？中共情報網絡的隱形操手！」，吳靜怡認為，「吉祥」是關鍵連結，作為陳瑞勇的直接聯絡人，推測「吉祥」非單獨行動，而是更大共諜集團的聯絡窗口，這網絡延伸至林宸佑等在台協力者，媒體人與軍人本應是國家守護者，卻淪為牟利工具，這不僅是個人失敗，更是國安系統漏洞。

最後，吳靜怡也問，共諜就在這裡，誰卻急著喊政治迫害？一個主播涉共諜，為何民眾黨集體炸鍋？真令人，匪夷所思。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／中天主播林宸佑觸國安法收押！民眾黨集體炸鍋 吳靜怡：匪夷所思

更多民視新聞報導

最新／涉幫中國買通現役軍人 《中天》主播林宸佑晚間被押往看守所囚車畫面曝光

林宸佑涉犯國安法收押「竟有人護航？」卓冠廷：這是辨認中共在台協力者時間點

曾被林宸佑嘲諷收紅錢！郭昱晴開酸：如今迴力鏢狠狠打回去了

