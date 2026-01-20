即時中心／潘柏廷報導

《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑，涉嫌收賄現役軍人，再由現役軍人將軍事資料交給中國籍人士，觸犯《國安法》等罪遭收押禁見；目前該案涉及共諜案，但現在卻出現指控政府「綠色恐怖」等說法。對此，民進黨台北市議員許淑華今（20）日在臉書呼籲，不要聽信事到如今還在混淆視聽，散佈諸如「記者是能掌握什麼機密」、「綠色恐怖、政治迫害」等說法的人，因為說這些話的人，很有可能也是中共的協力者。

許淑華今日在臉書表示，無論任何黨派，只要涉嫌觸犯國安法，就必須一視同仁嚴懲，才能守護中華民國的國家安全；她指出林宸佑涉嫌共諜案，要拜託大家，小心那些急著大喊「綠色恐怖、政治迫害」的人。

廣告 廣告

同時，許淑華說，目前國防部已經證實，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲案件事證，並由橋頭地檢署指揮偵辦，全案已經進入司法階段。

她說明，根據媒體報導包括高達9名現、退役軍人，涉嫌透過拍攝對中共表忠的短片、提供軍事裝備的整修、訓練情報，來換取金錢報酬。而林宸佑就涉入這串人際網絡中，「他們甚至有打算探聽最新的飛彈參數，案情的內容非常嚴重」。

因此，許淑華希望大家可以分辨清楚，這位記者被羈押禁見，絕對不是迫害言論自由，她也說，事實上，林宸佑身為記者的工作風格非常偏激，曾多次在採訪中與受訪者爆發言語甚至肢體衝突，林宸佑在節目上也是天天發表政治批評。

「但在本案爆發之前，無論他的政治見解有多麼令人無法認同，他都不會因此而被國安調查、被審判」，許淑華點出，林宸佑現在羈押禁見，是因為檢調單位掌握證據，認為他有高度嫌疑是「共諜」，需要接受調查，這跟對方的政治立場、言論自由、政治迫害一點關係都沒有。

「他被司法調查，是因為他涉嫌犯下最嚴重、對台灣社會傷害最大的國安法律」，許淑華最後呼籲大家，不要聽信事到如今還在混淆視聽，散佈諸如「記者是能掌握什麼機密」、「綠色恐怖、政治迫害」等說法的人。因為說這些話的人，很有可能也是中共的協力者。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／中天主播林宸佑觸國安法收押…綠色恐怖謠言四起 議員示警這一事

更多民視新聞報導

賴清德確定明天不出席立院彈劾審查會 民眾黨團祭甲動原因曝

民進黨明提名3縣市長參選人！陳其邁等現任3首長將到場

6白委確定去職！「她」將成首位中配立委 是否放棄中國籍受矚目

