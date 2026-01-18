中天主播林宸佑觸國安法收押 詹凌瑀：新聞自由不是賣台遮羞布

即時中心／綜合報導

《中天新聞台》記者兼主播林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，16日依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪遭橋頭地檢署帶回，昨（17）日傍晚橋頭地院裁定羈押禁見。對此，媒體人詹凌瑀便直言，「新聞自由不是賣台的遮羞布。」

詹凌瑀在臉書發文指出，過去曾公開嘲諷「我是紅媒？你來抓我啊」的中天主播林宸佑，現在真的被抓了。然而，他被收押禁見的原因，並不是因為他罵了誰、也不是因為政治立場，而是涉嫌觸犯國安法，充當共諜滲透國軍；根據檢調掌握的證據，這不是什麼「政治迫害」，這是赤裸裸的叛國交易。

詹凌瑀還列舉林宸佑的犯行，不僅涉嫌支付20萬元利誘國軍，要求海陸士官手持五星旗、拍「效忠中共」的投降影片，更透過金錢收買軍方人員，刺探漢光演習內容與無人機機密。她強調，這件事必須講清楚，以免有心人士又拿「新聞自由」來混淆視聽、拿「新聞自由」當擋箭牌！

「新聞自由保障的是記者採訪真相、監督政府的權利。」但詹凌瑀認為，新聞自由絕不包括幫敵國發展組織、不包括收買軍人、更不包括拍攝投降影片打擊國軍士氣。「當你跨越紅線，開始拿中共的資金運作、指揮國軍叛變時，你就不再是記者，而是間諜。」

詹凌瑀也提到，過去林宸佑曾在立法院對曹興誠董事長嗆聲、對前立委賴品妤緊迫盯人，當時他用「記者」的身分大聲質問；但現在撕開「記者」的面具，底下藏的卻是涉嫌危害國家安全的非法勾當。「如果只要掛著媒體證件就能肆無忌憚地替敵國情蒐，那台灣還有安全可言嗎？」

最後詹凌瑀強調，她絕對捍衛新聞自由，但國家安全沒有妥協空間。「支持檢調嚴查到底，把這些躲在麥克風後面的共諜一網打盡！」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

