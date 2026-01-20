中天主播林宸佑觸國安法遭押！帳戶驚見百萬異常金流 疑行賄取得新式飛彈資料

即時中心／綜合報導

《中天新聞台》記者兼主播林宸佑因涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪，17日傍晚遭橋頭地院裁定羈押禁見。根據週刊調查，發現林宸佑涉利誘軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，檢調從查扣的手機中，發現這一年多來林宸佑利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，懷疑已行賄基層士官兵上百萬元，甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官兵，取得重要操作手冊及參數。

橋頭地檢署表示，林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士；經檢方訊問完畢後，向法院聲請羈押包括林宸佑及現退役軍人共6人，經橋頭地院裁定全部羈押禁見。

根據《鏡週刊》報導指出，調查局國家安全維護處與洗錢防制處聯手清查林宸佑的資金狀況，已初步掌握金流。發現林相當大膽，涉嫌行賄現役軍人的款項都由他的帳戶匯出，金額恐達上百萬元；且還有大量的泰達幣，研判與中共挹注的滲透資金有關，部分款項被用來買通軍職人員，其餘則是他的報酬。

此外，林宸佑的帳戶金流及微信群組、接觸對象都已被鎖定，加上他的手機已被查扣，很多訊息幾乎都保留未刪除，專案小組正逐一分析比對。

然而，林宸佑在法院裁押過程，面對檢調攤出的大筆金流無法做出合理交代，加上與涉案官兵的證詞多所矛盾，法官在審理後火速將一干人等全數裁押，顯見國安問題相當嚴重。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

