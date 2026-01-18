中天主播林宸佑遭收押！ 涉案海陸中士稱洩密給「吉祥」

台北市 / 綜合報導

中天電視主播林宸佑等人，因為涉嫌違反國家安全法等罪，遭到羈押禁見。起因是檢方偵辦海軍陸戰隊陳姓中士，拍攝投共影片，發現林宸佑疑似擔任中間人角色，涉嫌接觸多名現役軍人，取得軍方情資。陳姓中士供稱，他是透過網路，將機密資料轉交給暱稱「吉祥」的中國人士，但是民進黨立委王義川在節目上揭露，有中國媒體報導，「吉祥」其實就是林宸佑。截稿前，王義川並沒有回應。

面對鏡頭笑著大喊，現在就把我抓回去，他就是中天電視台，綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，如今似乎一語成讖，高雄橋頭地檢署，追查違反國安法相關案件，林宸佑與其他涉案軍人，昨(17)日被法院裁定羈押禁見。

不管是漢光演習相關文書電磁紀錄，還是元首是查秘密行程，之前陸續傳國軍洩密，重創軍紀及國安，沒想到另一起軍人洩密案，燒到林宸佑身上，檢方查出一名在海軍陸戰隊服役的陳姓中士，去年2月涉嫌拍攝宣誓效忠中國影片，5到7月間，又竊取AAV型兩棲突擊車相關資料，洩漏總統秘密視察訊息，還有漢光演習資訊，共收受約21萬元報酬，遭調查起訴。

陳姓中士供稱，去年在網路結識一名暱稱為吉祥的中國人士，要求他提供情報並給予報酬，而檢方發現林宸佑疑似也擔任中方的中間人，金錢利誘現役軍人換取軍事資料，同樣都是中間人，遭到遭羈押禁見的林宸佑，是否就是吉祥。

立委(民)王義川說：「我現在講完，你不要下架，有中國媒體直接說，這一個吉祥，就是這個記者。」話說得肯定，曾與林宸佑在立法院數度交鋒的，立委王義川點名，林宸佑就是神秘人吉祥。

前桃園市議員王浩宇，去年11月，也曾在臉書發文直指某中天記者資金複雜，如今案件爆發他也翻出過往貼文，說現在知道我說的是誰了吧。中天電視主播林宸佑說：「哈囉，各位馬德的粉絲們。」媒體人涉嫌捲入國安法案件，林宸佑究竟是否就是吉祥，抑或扮演白手套或其他角色，檢方持續抽絲剝繭。

