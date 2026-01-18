中天主播林宸佑遭收押 邱議瑩：國安法沒有任何模糊空間

邱議瑩(右一)日出席「台灣尚勇」新版春聯發放活動時回應，國安法沒有任何模糊空間。 圖：邱議瑩辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄橋頭地檢署昨北上搜索綽號「馬德」的中天電視台主播林宸佑住所，將他帶回高雄偵辦並依國安法收押，消息一出引發爭議。立委邱議瑩今(18)日出席「台灣尚勇」新版春聯發放活動時回應，國安法沒有任何模糊空間，這不是什麼迫害、言論自由的問題，而是對於國家安全保護的嚴肅議題。

邱議瑩表示，他在採訪新聞上面是很積極，但是有些時候其實在採訪的過程裡面，是很刻意去挑釁啦。她覺得不談林宸佑個人的採訪行為，在面對國安法非常嚴重而且非常嚴肅的國家安全議題上面，其實沒有任何模糊的空間。

邱議瑩說，對於保衛台灣、保衛國家安全的這件事情上面，我們都必須很嚴肅地去面對，所以這不是什麼迫害，這也不是什麼言論自由的問題，而是對於一個國家安全保護的一個很嚴肅的議題。

她表示，「所以我想在這件事情上面我們當然也是希望司法的調查能夠嚴謹。那對於國家保護的這個區塊，其實是沒有任何模糊的空間，這個我必須再次的重申。」

