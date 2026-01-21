中天主播林宸佑配合中共刺探軍機？ 國台辦這麼說

中天主播、記者林宸佑採訪立委林國成。翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑FB



中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑疑似擔任中共白手套，遭到橋頭地檢署搜索並聲押禁見獲准。大陸國台辦今日（1/21）首度發聲，批評民進黨打壓政治異己、亂扣滲透帽子並非首次，煽動兩岸對立對抗「必遭反對」，但並未正面回應陸方人士是否有與林宸佑接觸。

國台辦發言人彭慶恩在主持記者會時，被問及相關問題時做出上述表示。他指出，民進黨濫用司法手段打壓政治異己、亂扣「滲透」帽子已經不是第一次 ，並強調「以一黨一己之私製造綠色恐怖、煽動兩岸對立對抗，必遭反對」。

廣告 廣告

隨後有記者提問，陸方人士是否有與林宸佑接觸，而林是否有配合大陸進行遭檢調指控的事情存在時，彭慶恩僅表示「我剛才已經回答過了」，並重複前面的回答內容，並未正面回應。

林宸佑因疑似擔任中共白手套，以每次數千至數萬元的代價，吸收基層士官兵刺探軍機，涉嫌違反《國安法》、《貪污治罪條例》等罪，檢察官於16日訊後向橋頭地院聲請，將林宸佑與另5名現退役軍人聲押禁見獲准。

《鏡週刊》爆料稱，檢調查扣林宸佑手機後，發現上百萬元異常資金，同時查獲多筆利用泰達幣（USDT）跨境洗錢的紀錄，研判為中共挹注的滲透資金，懷疑已行賄基層士官兵上百萬元，甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，取得重要操作手冊及參數。

更多太報報導

林宸佑共諜案北檢2度聲請搜索票 因這原因未過換橋檢接手

中天主播林宸佑涉收紅錢！週刊爆檢調查扣手機 帳戶百萬金流、泰達幣全曝光

中天主播林宸佑涉國安法被押 陳其邁：境外勢力滲透持續進行