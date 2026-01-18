中天主播林宸佑「涉國安法」遭羈押！ 綠批評.藍觀望.白相挺

台北市 / 綜合報導

中天電視台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，過去以「犀利追問」採訪風格暴紅，主跑立法院，曾與多位民進黨立委發生過衝突，而這回捲入國安案件，沈伯洋也發文質疑，結果現在收紅錢的是誰？藍委則是相對保守，對比起來，民眾黨陳智菡、立委張啓楷倒是第一時間聲援。不過，現在林宸佑 以往反 擊綠委的一句「那就來抓我啊」影片片段被翻出來，被PTT鄉民 大酸 是「台灣馬杜洛」。

中天電視台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，笑著大喊現在就把我抓回去，影片也被網友朝聖， 被PTT鄉民說是台灣馬杜洛 ，因為昨(17)日，林宸佑因涉嫌違反國安法與貪污治罪條例，遭到高雄橋頭地檢署搜索，法官也裁定羈押禁見，回顧過去林宸佑與民進黨立委多有正面衝突，立委(民)賴品妤VS.記者林宸佑(2023)說：「你為什麼要推我。」

時任民進黨立委賴品妤遭林宸佑追問，賴品妤這一摔引爆激烈衝突，綠委沈伯洋社群也發文，質疑對方炒了一年的新聞說他紅熊，結果現在收紅錢的是誰？郭昱晴則感嘆，過去有人很熱心一直用我和我的家人，透過他的平台亂教大家什麼叫收紅錢，如今也用力狠狠打回去了，新北市議員(民)卓冠廷說：「這個時間點其實，也是我們去辨別，有誰可能是中共，在台灣的協力者的，關鍵時刻。」桃園市議員(國)詹江村說：「隨隨便便就套上一句說，你因為這個妨礙國家安全，這些我覺得完全屬於言論自由的這個範疇。」

對比國民黨桃園議員詹江村砲火猛烈，其他藍委相對低調，只有黨中央粉專一度在臉書發文「什麼狀況又來了？」，附上新聞網址不過發文幾分鐘後就火速刪除，倒是民眾黨立委張啓楷、黨團主任陳智菡等，都第一時間為林宸佑喊冤，民眾黨主席黃國昌說：「各別的司法案件，台灣民眾黨的立場，，非常的清楚，勿枉勿縱，不要雙標。」立委(眾)張啓楷說：「給了現役這個軍人幾千塊，給了現役這個軍人幾千塊，是怎麼樣非常嚴重，非常重要的軍事資料嗎。」

不過據了解，檢方懷疑林宸佑涉嫌收受中國資金，可能牽涉違反國安法，相關偵辦已歷時數月，經檢察官複訊後已經被法院裁定羈押禁見，是否涉及不法也有待司法釐清。

