中天主播洩國防資訊遭押 鬼才阿水揭：把「1類人」全掀出來

政治中心／綜合報導

中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准。消息曝光後引發外界熱議，對此，經常評論時事的網紅鬼才阿水就點出一現象，直言此事把有一票親中立場的人士全掀出來。





鬼才阿水針對林宸佑涉嫌犯罪，撰文指出：「不只多次利用記者身分去製造衝突，更是不只一次在立法院採訪時，試圖用激怒立委的方式來獲取新聞畫面。對許多人而言，這名極度不專業的記者受到羈押禁見，一點都不意外，特別是連中天新聞第一時間都切割表示不清楚，希望司法勿枉勿縱，卻有許多親中人士馬上跳出來替他捍衛清白，這是相當有趣的。」

鬼才阿水指出林宸佑，過去試圖用激怒立委的方式來獲取新聞畫面（圖／民視新聞資料照）





他不諱言，中國從外交、軍事、經濟、民生等各領域對台灣進行破壞，其中最令人擔憂的，就是特定內應配合媒體散佈謠言、製造恐慌，結合特定政治人物，透過民主體制破壞台灣和平。如果你聽信這些人，你不會相信台灣股市能夠突破三萬，不會相信台灣的經濟到運動都在追上日韓，甚至明明身處幸福的環境，還要營造一種你過得很痛苦的假象。鬼才阿水進一步說：「這次的事情，把親中立場的人也一併掀出來。連如此嚴重的事情都能護航，你又怎麼相信這些人，會在台灣危難的時刻願意挺身而出？」



