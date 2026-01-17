中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦

中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮演中間人的角色，提供資金給現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關的資料給中國人士，其中脈絡為何由於涉案人士不願說清，檢方向法院聲押林宸佑及5名現退役軍人獲准。

廣告 廣告

國防部指出，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常；並透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。

更多風傳媒報導

