中天主播涉收紅錢 帳戶擁大量虛擬貨幣

（圖／翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑臉書）

橋頭地檢署偵辦中天新聞主播林宸佑涉嫌共諜案，因違反「國安法」、貪汙等罪遭收押禁見，與林男一同被羈押禁見5名現役軍人，其服役單位包括陸軍官校、海軍陸戰隊和飛彈部隊等。週刊今日揭露，檢調已初步掌握林男金流，林涉嫌行賄現役軍人的款項都由他的帳戶匯出，金額恐達上百萬元，更擁大量泰達幣，研判與中共挹注的滲透資金有關。





橋檢日前偵辦海陸陳姓中士持五星旗拍攝投敵影片，涉嫌洩漏兩棲突擊車性能、總統視導左營營區行程，及漢光演習等機密文件，依違反國安法等罪起訴後，經擴大追查，才發現林宸佑涉案。

《鏡週刊》報導指出，檢調查其扣手機已初步掌握金流，發現，林相當大膽，涉嫌行賄現役軍人的款項都由他的帳戶匯出，金額恐達上百萬元，更擁大量泰達幣，研判與中共挹注的滲透資金有關，部分款項被用來買通軍職人員，其餘則是他的報酬。





值得關注的是，檢調調查發現，林男集團目標包含，接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，企圖取得我國新型飛彈重要操作手冊及參數等機密。此外，涉案士官出身去年7月才成立的飛彈部隊，專門操作向美軍最新購買的新型火箭與戰術飛彈，而中共去年底圍台軍演就鎖定該款火箭系統進行操演。