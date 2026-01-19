中天主播遭收押！卓揆喊「多數媒體都忠於國家」 哪家不忠他5字回
綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，被查出利用媒體職務之便，擔任「中間人」的角色，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後，交付給對岸人士，因行為涉嫌違反國安法，遭收押禁見。
今日行政院長卓榮泰出席高雄海委會上樑典禮，他特別感謝今天一大早就在桃園機場以及高雄活動的媒體朋友，「絕大多數媒體工作，因為新聞的專業，以及國家的忠誠，成為社會正義和公道的橋樑」。因為有辛苦的媒體朋友，才能協助政府發布最正確的訊息，也讓國人對國家的政策更瞭解，因此卓榮泰向媒體工作者長久以來的辛勞，表示最大的感激。
雖然卓榮泰沒有明指是林宸佑，但中天新聞過去常被冠上「紅媒」標籤，讓在場記者好奇詢問「哪間媒體對國家不忠？」卓榮泰僅回應「你們都很棒」，隨後便離去。
責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
台美關稅拍板15% 鄭麗君返台親曝內幕：總統無時差待命
台美關稅15%「鄭麗君率團返台」卓揆親自接機讚：談判獲實質進展
台美關稅談判府院開400場會議 總統親自督軍「黃金計畫」
其他人也在看
冷氣團今晚報到估變天至週四 北部低溫下探11℃、山區有望降雪
本週二是24節氣中的大寒，中央氣象署今（19）日表示，新一波大陸冷氣團預計今晚開始帶來明顯冷空氣，最低溫將出現在週三、週四清晨及夜間，屆時中部以北將僅剩11、12℃，高屏、花東地區也會降到13至15℃。北部及東北部2000公尺以上高山、中部及東部3000公尺以上高山，都可能會有局部降雪。公視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
今晚變天暴跌10度！3地迎大雨 週二起「一天比一天冷」
今晚變天！氣象粉專天氣風險表示，今（19）日晚間起強烈大陸冷氣團南下，基隆北海岸、新北山區及宜蘭留意局部大雨，中南部則留意10度溫差出現。週二至週五清晨各地有明顯降溫，感受上會一天比一天冷。夜間清晨各地都有10至13度低溫發生，局部地區有10度以下低溫發生機會。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
週二強冷空氣南下 北部濕冷探8度、高山有望降雪
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(19)日多雲時晴，白天北舒適中南微熱、早晚涼。北臺灣下午起雲量增多、晚轉有雨。各地區氣溫如下：北部15至22度，中部12至29度，南部12至30度，東部12至27度。吳德榮指出，明(20)日強冷空氣南下、氣溫驟降、北臺愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。週三至週五(21至23日)強冷空氣盤據，週三、四北臺濕冷、北部、東半部有局部雨；週五北臺逐漸轉乾，東半部仍有局部短暫雨；三天中南部多雲時晴，白天涼、早晚偏冷。吳德榮說，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。週三、四3000公尺以上高山(合歡、雪山、⋯ 等)有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界條件，固態降水(冰霰、霧淞)機率高、飄雪仍可期待。吳德榮表示，週六至下週二(24至27日)天氣好轉、各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷台灣好新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
【一週天氣】迎接大寒！今晚起「北台灣濕冷地獄」來襲 這三天低溫探8℃
明（20日）就是二十四節氣當中的「大寒」，氣象署提醒，今（19日）東北季風增強，迎風面的北部以及東半部有下雨機會，晚間起強烈大陸冷氣團報到，天氣明顯轉冷。氣象專家吳德榮表示，本上報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團今晚到！溫度急降轉雨 一路涼冷到月底
【緯來新聞網】變天！今（19日）東北季風增強，晚間起強烈大陸冷氣團南下，降雨範圍也逐漸擴大，尤其基隆緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
雲林冬日限定美景浪漫登場 雲海、落羽松、炮仗花海！怎麼拍都出片
隨著冷氣團報到，雲林也披上了冬日的華麗外衣！誰說冬天的顏色只有蕭瑟？此刻的雲林正迎來一年一度的視覺盛宴。從如雪片般翻湧的銀白甜根子草，到染上琥珀色的落羽松森林，更有提前報到的火紅炮仗花牆，將鄉間小路妝點得喜氣洋洋。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 23 小時前 ・ 1
美光收購銅鑼廠點火！力積電跳空漲停、這「工具機大廠」挑戰7連漲 開盤36檔亮紅燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，截至上午9點30分暫報31,476.42點，漲67.72點或0.22%，開盤有36檔個股亮出紅燈，...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
艾笛森去年恐虧損，今年拚重返正成長軌道
MoneyDJ新聞 2026-01-19 10:50:12 李宜秦 發佈艾笛森(3591)2025年12月營收1.73億元，月減6.48%、年減23.65%，第四季累計營收5.53億元，季減2.68%、年減18.16%，全年累計營收23.08億元，年減9.81%。發言人許正典表示，去年受到匯率波動影響，推累整體營收表現，加上中東戰爭使部分照明產品延後出貨，導致毛利率下修，全年也較難獲利。 為因應原物料價格上漲，艾笛森日前宣布今年起調漲產品價格，漲幅介於8-10%之間。許正典表示，今年車用產品穩健成長，根據客戶下單狀況來看，全年出貨量可有兩成的年增率，照明產品則較容易隨大環境變化而有所浮動，訂單能見度約1-2個月，特殊地區如中東等的出貨狀況還會受地緣政治影響，因此預測難度較高，今年將會淘汰毛利較低的訂單，減少生產沒有利潤的產品，對毛利率有正向助益。 許正典表示，車用產品積極尋找新的應用機會，包括紅外線感測應用，如掃地機器人、無人自駕車、無人機等，目前多是接觸中國的品牌客戶，其中無人機、自駕車鎖定方向定位感測產品，展望2026年，預估產業景氣可從谷底逐漸回升，大環境也會趨於穩定，今年公司有Moneydj理財網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
昭輝突發重訊：遭受網路攻擊 營運未受重大影響
汽車零組件上市公司昭輝（1339）今（18）日晚間6點13分發布重大訊息，公告遭受駭客網路攻擊，造成部分伺服器資料被加密，導致部分系統暫時無法使用。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團又來了！北台轉濕冷「凍探10度」 最冷時刻曝光
新一波強烈冷氣團正在醞釀中！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這一波不只冷，南北型態差異也很明顯，尤其北台灣水氣偏多，濕冷感受特別強烈，而週三、週四為最冷時段，各地低溫約11至13度，內陸近山區、空曠地區有機會下探10度左右。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
逼歐洲賣格陵蘭！川普威脅加稅、動武 眾院大咖驚：恐引發北約內戰
美國總統川普為了取得格陵蘭控制權，手段愈發激進，甚至威脅對歐洲盟友祭出關稅制裁。英國《衛報》報導，此舉引爆共和黨內部強烈反彈，多位重量級參議員與前副總統彭斯（Mike Pence）紛紛出面砲轟，直指川普的策略不僅傷害美國經濟，更可能導致北約（NATO）軍事聯盟分崩離析。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
冷氣團來襲北部今變天！連續濕冷3天 低溫8度
北台灣今晚變天，氣象專家吳德榮表示，明（20日）強冷空氣南下，北部天氣將越晚越濕冷，周三到周五冷氣團持續籠罩，達「強烈大陸冷氣團」機率高，平地最低溫恐降至8度，雖然未達寒流標準，但體感寒冷，提醒民眾注意保暖；另3000公尺以上高山降雪機率高。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 46 分鐘前 ・ 9
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 43
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 115
〈房產〉全台淨遷徙熱區出爐 這一區淨遷入人口數近8000人奪冠
人口流動一向被視為房市發展的先行指標，依內政部戶政司最新資料顯示，2025 年全台淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市淡水區以 7,996 人居冠，從縣市分布來看，前 10 名行政區中，新北市、桃園市與台中市包辦所有名額。鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
科技金融尾牙參加獎好羨慕! 華碩祭萬元參加獎、野村投信豪發iPhone17 Pro Max
科技和金融大廠尾牙、旺年會近期陸續舉行，除了年終獎金和現場抽獎外，人人有獎的「哈哈獎」也備受關注! 華碩參加獎就有1萬元，野村投信更大手筆，每人一支新手機，豪發4.5萬元iPhone17 Pro Max犒賞員工，如以256GB的起步價來看，4.5萬元紅包先入帳。太報 ・ 6 小時前 ・ 2
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 8 小時前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 754