中天主播遭收押！卓揆喊「多數媒體都忠於國家」 哪家不忠他5字回

綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，被查出利用媒體職務之便，擔任「中間人」的角色，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後，交付給對岸人士，因行為涉嫌違反國安法，遭收押禁見。

今日行政院長卓榮泰出席高雄海委會上樑典禮，他特別感謝今天一大早就在桃園機場以及高雄活動的媒體朋友，「絕大多數媒體工作，因為新聞的專業，以及國家的忠誠，成為社會正義和公道的橋樑」。因為有辛苦的媒體朋友，才能協助政府發布最正確的訊息，也讓國人對國家的政策更瞭解，因此卓榮泰向媒體工作者長久以來的辛勞，表示最大的感激。

雖然卓榮泰沒有明指是林宸佑，但中天新聞過去常被冠上「紅媒」標籤，讓在場記者好奇詢問「哪間媒體對國家不忠？」卓榮泰僅回應「你們都很棒」，隨後便離去。

