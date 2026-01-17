中天主播遭羈押禁見！ 「馬德」屢次追問綠委聞名

林宸佑。（圖／翻攝自臉書＠馬德愛破音 中天林宸佑）





中天新聞主播林宸佑涉嫌利誘國軍，因貪汙治罪條例遭羈押禁見。事實上，他在立法院以犀利「追問」風格出名，時任立委賴品妤曾槓上他，民進黨立委王義川也曾被他堵麥過。消息一出，王義川直接在脆上發舒服文，但在野黨質疑，到底一位記者，手上握有什麼國家機密，能讓林宸佑，一天內被羈押禁見。

賴品妤曾和人發生推擠衝突，對他喊「不要碰我，你為什麼要推我？」、「幹嘛推我？」他他就是在立法院提問，很敢問的中天記者林宸佑，綽號馬德，遇到綠委他追問，還有哪個民進黨立委，他也追追追？

記者：「您覺得您是厭女台派嗎？呵呵，卓冠廷還幫你講話，你要謝謝他嗎？呵呵，委員會覺得自己失言嗎？他說您應該要先有說明的機會，現在這麼多麥克風，你要不要先說明一下，你這樣就辜負卓冠廷的好意了。」

王義川thread率先所有綠委，打了一段耐人尋味的話，「舒服！橋子頭。」諷刺意味滿點。其實不只王義川被馬德追問過，還有柯建銘。

林宸佑：「9月20也還是總召嗎？到明年2月1號。」

追逐綠委，有他的身影，更別說堵訪官員，也能見到他！好比海委會主委管碧玲，曾摸著他的臉，這樣說！

林宸佑：「主委您覺得您冷血嗎？因為國台辦說您極為冷血，看看我的體溫。」

如今馬德以涉嫌違反國安法遭羈押，讓在野黨人士，不少人有這樣的反應！

林宸佑vs.立委（民）王世堅：「（黨真的需要你的話？）我差點寫錯字，你嚇到我了。」

聽到馬德的提問，王世堅曾說嚇一跳，不過民眾黨立法院黨團主任陳智菡聲援記者，直言一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，且在一天內被羈押禁見？橋頭地檢署一日沒說明清楚，朝野持續相互猜忌。

