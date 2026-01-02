中天主播鄭亦真喜迎元旦寶寶 老公豪送「前世情人」台積電股票當賀禮

中天主播鄭亦真在元旦順利生下寶貝女兒小桃，夫妻倆早準備好台積電股票送給女兒。（圖／中天新聞提供）

中天主播鄭亦真新年報喜！今（2）日她在社群平台分享生女喜訊，字句間盡是為人母的喜悅，透露自12月12日起就開始待產，在元旦順利生下寶貝女兒小桃。鄭亦真在臉書寫下：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子，謝謝上帝帶著妳來到我跟歐巴爸爸的生命中，因為有妳，讓我們的人生又多了一份豐盛的恩典。」

其實產前她心情是既緊張又期待，「每天都覺得肚子又往下，走在路上也會小小擔心羊水會破」，因此健保卡跟媽媽手冊她幾乎不離身，隨時做好迎接寶寶到來的準備。為了迎接女兒，家中早已布置好嬰兒房，鄭亦真在家待產忙著準備寶寶的衣物，也趁機進行衣櫃斷捨離，還用水神把居家環境大清潔一番，一刻都不得閒。懷孕過程，她覺得自己是很幸運的孕婦，完全沒有孕吐、水腫或便秘等症狀，甚至連晚上也睡得比懷孕前來的好。雖說外表看不出來懷孕帶來的變化，但整個孕期鄭亦真體重其實增加近20公斤，懷孕後期體重來到75公斤，是她人生最高點，「寶寶瘋狂加倍長大，預計可能生出來會是圓滾滾的寶寶」。

鄭亦真也分享待產期間，老公很用心陪伴，由於拿不動重物也無法爬高，每天老公總是分擔家務後才去上班，隨著肚子越來越大，完全無法彎腰撿東西，每當東西掉到地上，老公都會主動收拾，讓她倍覺感動：「他真的是讓我過著公主般的生活。」鄭亦真也說老公很期待前世情人的到來，只要跟女兒有關的事情都很積極參與，她笑說：「在折寶寶的衣服時，老公有說這是他這輩子第一次折裙子，還在努力適應。」此外，夫妻倆也特別準備要給女兒的『見面禮』：「我們準備了台積電的股票給女兒！讓她一出生就成為護國神山的小小股東。」

隨著女兒誕生，鄭亦真也母性爆發，一切都會想以女兒為優先，「以前很愛追劇到半夜，當媽媽以後絕對是女兒第一，以後就是半夜起來餵奶、換尿布」。至於預計何時回歸主播台，她表示至少等女兒適應托嬰中心並且作息正常後，但出月子中心後她就會開始恢復運動，希望返回螢光幕前時至少要瘦15公斤，目標是穿回原尺寸的主播服。

隨著女兒誕生，鄭亦真母性爆發，一切都會想以女兒為優先。（圖／中天新聞提供）

