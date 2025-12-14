中天主播鄭亦真懷孕胖到75KG 曝「人生最開心的9個月」

中天主播鄭亦真即將迎來人生全新身分，因懷孕將暫別主播台，今日晚間6點完成最後一播。入行20年的她難掩喜悅，特別邀請「婚紗女王佩佩」團隊為自己拍攝孕婦寫真，把這段珍貴旅程好好留住。她笑說：「當初結婚就穿她們家的婚紗美到不行，當新娘還會嫌這裡胖那裡肉，這次拍孕媽咪照完全沒這個煩惱，整個放很開。」如今體重來到人生巔峰75公斤，還大方透露這九個月是她十多年主播生涯裡「吃得最開心的時候」。

主播鄭亦真拍孕婦寫真。（圖／wedding 21韓式婚紗攝影）

隨著預產期倒數一個月，鄭亦真也準備迎接職涯最長的休息時間，規劃至少休三個月以上。她坦言再回到螢光幕前，就是從「人妻主播」正式升級成「媽媽主播」，對未來既新鮮又期待，也因此更想透過鏡頭留下值得珍藏的片刻。

廣告 廣告

這次拍攝，她特別請來化妝師兼攝影師余小魚掌鏡，對方不只在妝髮上給足安全感，也細心指導姿勢，努力讓她在鏡頭前呈現更輕盈的比例。白色飄逸禮服與黑色禮服在光影下交替，她氣質柔和、神情沈靜，展現準媽媽獨有的溫柔光芒。

主播鄭亦真和老公一起拍孕婦寫真。（圖／wedding 21韓式婚紗攝影）

說起肚子裡的小女孩，鄭亦真直呼：「從結婚到懷孕，人生像遊戲開了外傳，聊天話題也都變得很媽咪。」她與老公一邊期待，一邊準備迎戰新手爸媽即將到來的「免睡店」，每天看著肚子再長一點，就更期待和寶寶相見的那一天。