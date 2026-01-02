中天主播鄭亦真順利產女！送「台積電股票」讓女兒當股神

鄭亦真順利產下女兒。（中天新聞提供）

中天主播鄭亦真今（2日）日在社群分享元旦順利生下寶貝女兒小桃的喜訊，同時也透露夫妻2人特別準備給女兒的「見面禮」，「我們準備了台積電的股票給女兒！讓她一出生就成為護國神山的小小股東」。

鄭亦真12月12日開始待產，看到女兒平安誕生，她感性的說：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子，謝謝上帝帶著妳來到我跟歐巴爸爸的生命中，因為有妳，讓我們的人生又多了一份豐盛的恩典。」

她自認是很幸運的孕婦，因為懷孕過程完全沒有孕吐、水腫或便秘等症狀，甚至晚上也睡得比懷孕前好。至於產前的心情是既緊張又期待，每天都覺得肚子又往下，走在路上也會小小擔心羊水會破」，因此健保卡跟媽媽手冊她幾乎不離身，隨時做好迎接寶寶到來的準備。

為了迎接女兒，鄭亦真早已布置好嬰兒房，在家待產忙著準備寶寶的衣物，也趁機進行衣櫃斷捨離，還用水神把居家環境大清潔一番，一刻都不得閒。她也稱讚老公很用心陪伴，總是分擔家務後才去上班；隨著她肚子越來越大，完全無法彎腰撿東西，所以每當東西掉到地上，老公都會主動收拾，讓她相當感動：「他真的是讓我過著公主般的生活。」

鄭亦真也說，老公很期待前世情人的到來，只要跟女兒有關的事情都很積極參與，她笑說：「在折寶寶的衣服時，老公有說這是他這輩子第一次折裙子，還在努力適應。」隨著女兒誕生，鄭亦真也母性爆發，一切都會想以女兒為優先，「以前很愛追劇到半夜，當媽媽以後絕對是女兒第一，以後就是半夜起來餵奶、換尿布。」

雖說鄭亦真外表看不出來懷孕帶來的變化，但她整個孕期體重增加近20公斤，懷孕後期體重來到75公斤，是她人生最高點，「寶寶瘋狂加倍長大，預計可能生出來會是圓滾滾的寶寶」。

預計何時回歸主播台？她表示至少等女兒適應托嬰中心並且作息正常後，但出月子中心後她就會開始恢復運動，希望返回螢光幕前時至少要瘦15公斤，目標是穿回原尺寸的主播服。

