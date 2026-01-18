中天主播馬德被羈押 黃國昌喊毋枉毋縱

▲民眾黨主席黃國昌說，民眾黨的立場非常清楚，「勿枉勿縱，不要雙標」。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日表示，民眾黨的立場非常清楚，「勿枉勿縱，不要雙標」，並指民進黨拿納稅人的錢在府院黨養共諜，「誰是中共同路人？」除了抹紅、抹黑，民進黨到底還幫台灣社會做了什麼事？

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉違《國安法》被羈押禁見，獲民眾黨立委張啓楷、黨團主任陳智菡等聲援，但民進黨議員卓冠廷則說，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。

民眾黨今天舉辦「民眾黨2026共同政策綱領」記者會，黃國昌會前受訪被問及此事時，先是反嗆「卓冠廷講這什麼話？」民主進步黨拿納稅人的錢，在府院黨養共諜，誰是中共同路人？「民主進步黨省省，幹點正事」，除了抹紅、抹黑，民進黨到底還幫台灣社會做了什麼事？



黃國昌強調，個別的司法案件，民眾黨的立場非常清楚，「勿枉勿縱，不要雙標」，不要特定的案件就有特定的綠色媒體事前掌握訊息，也不要是綠色的記者做違法的事情，就擺爛不處理。

張啓楷表示，馬德非常優秀，他監督執政黨，大家印象最深刻的是他一直追問柯建銘：「誰是雜質？誰是中共同路人？」並與曹興誠、賴品妤針鋒相對， 這樣的一個記者，現在用《國安法》辦他，民眾黨要求勿枉勿縱的同時，也要請問證據夠明確嗎？需要嚴重到用《國安法》來辦人嗎？

