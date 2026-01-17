中天主播「馬德」林宸佑遭收押禁見 詹江村直呼可怕：黨說你違反國安法就違反

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

綽號「馬德」的中天新聞知名記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑與中國方面有金錢往來，涉及國安相關罪嫌，遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，法院已裁准羈押禁見。對此，國民黨桃園市議員詹江村直呼好可怕，「黨說你違反國安法，你就違反國安法」。

中天新聞知名記者兼主播林宸佑傳出疑涉《國安法》遭收押禁見。（圖／「馬德愛破音 中天林宸佑」臉書粉專）

詹江村在臉書發文直呼，「好可怕，中天記者被收押禁見」，他表示，橋頭地檢署以違反《國安法》將中天記者馬德收押禁見，「這是質疑民進黨的代價嗎？黨說你違反國安法，你就違反國安法。」

